Amber Heard obtém 11 falas e 20 minutos de tela em ‘Aquaman 2’

Âmbar Ouvida foi de fato marginalizada no novo filme ‘Aquaman’ – assim como um ex-chefe do WB confirmou sob juramento no ano passado – e a palavra é … ela mal é uma personagem secundária.

“Aquaman e o Reino Perdido” – a sequência do sucesso de super-heróis de 2018, estrelado por Jason Momoa – acaba de ser lançado nos cinemas neste fim de semana… e há muitas más notícias em termos de bilheteria e críticas, mas talvez o mais interessante seja o tempo de exibição de Heard.

De acordo com Insider de negóciosAH só aparece na câmera por cerca de 20 minutos ou mais… e embora ela fale no filme, não é muito – apenas míseras 11 linhas, aparentemente.

BI diz que Amber aparece em algumas sequências de ação no início e no fim, mas ela está em grande parte removida da história principal … mesmo que o bebê do filme dela e de JM sirva como um ponto central da trama. Algumas das falas que ela diz também são bastante ridículas.

Aqui estão alguns de seus diálogos … “” Não aconteciam surtos como esse há anos. Por que agora?” … “Eles invadiram o cofre de armazenamento, não podemos deixá-los fugir” … “Onde está o Jr.?” … “Não!” … “Sinto algo na água” … “Obrigado.” Há outras falas, mas também são mínimas.

Em vez de Amber ocupar o centro do palco, Momoa e Patrick Wilson acabam se unindo e liderando a maior parte do filme. Yahya Abdul-Mateen e Nicole Kidman também estão na mistura.



Não é de surpreender que AH tenha sido subestimada – isso estava sendo telegrafado desde 2022, quando ela estava em julgamento depois que Johnny Depp a processou. Walter Hamada – o ex-Warner Bros. chefe – foi interrogado em um depoimento e explicou que o estúdio decidiu deixá-la de lado com base na falta de química percebida entre ela e Momoa e por querer uma história diferente.

É claro que a equipe de Amber suspeitou que isso se devia a tudo o que estava acontecendo com Depp na época – mas o estúdio negou. De qualquer forma, ela é uma reflexão tardia no filme.

Depois que JD marcou seu W no julgamento, muitos prometeram boicotar o filme se ela não fosse retirada – mas neste momento, é difícil dizer se o fator Amber realmente influenciou os números de bilheteria até agora. que não são tão bons, apesar do filme ser o número 1 no momento.

‘Aquaman 2’ está a caminho de faturar cerca de US$ 40 milhões até segunda-feira… péssimo para os padrões dos filmes de super-heróis. Com isso dito, ele liderará o pacote de fim de semana de feriado – então… parabéns?