Amigo próximo de Patrick Mahomes se junta a Josh Allen, Bills para afundar Chiefs

Notas de búfalo treinar quarterback do time Shane Buecheleque se tornou um dos Patrick Mahomes‘amigos mais próximos enquanto jogava pelo Chefes de Kansas City ao longo das temporadas de 2021 e 2022, agora trabalha ao lado Josh Allen para ajudar a vencer seu ex-time no domingo.

Buechele, 25, falou recentemente sobre Mahomes antes da visita de Buffalo ao Arrowhead Stadium e elogiou sua incrível ética de trabalho.

Brittany Mahomes faz treino de banda de saque com Paige Buechele

“Muita gente vê as coisas físicas no campo, a forma como [Mahomes] foge das pressões, obviamente de todos os lances malucos, mas as pessoas não percebem quanto trabalho ele coloca nos bastidores das coisas físicas, mas também mental, apenas assistindo ao filme, a atenção aos detalhes”, disse Buechele.

Buechele então comparou Mahomes a Allen, dizendo que ele foi capaz de aprender coisas diferentes com os dois zagueiros.

“Tem sido incrível. Estar com ele aprendi muito”, disse Buechele. “Um cara super talentoso e um cara legal, um ótimo companheiro de equipe. E a maneira como ele se prepara também é diferente e ele faz isso da maneira certa, então apenas aprender coisas diferentes com os dois caras realmente ajudou meu jogo, com certeza.

Shane Buechele é um mini-Patrick Mahomes

Mahomes e Buechele eram frequentemente vistos juntos em encontros com suas respectivas esposas durante o período de entressafra.

A amizade deles não foi suficiente para manter Buechele no vestiário de Kansas City, mas ele sempre será lembrado por uma jogada.

Como Mahomes e Allen, Buechele é mais do que capaz de lutar e jogar futebol de quintal, o que o torna um grande zagueiro de segunda ou terceira seqüência.

Certa vez, Mahomes até enlouqueceu na linha lateral quando Buechele conseguiu lançar um passe incrível para touchdown depois de quase ser demitido. Agora eles estarão no extremo oposto do campo.