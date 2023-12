Amigos de Kim Zolciak envergonhados por seu comportamento com Kroy, sentem pena de seus filhos

Kim Zolciak Os amigos de – pelo menos alguns deles – não querem nada com ela … dizendo que estão envergonhados com o comportamento dela durante o divórcio público de Kroy Biermann .

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ… a saga do relacionamento do casal é uma situação triste para seus quatro filhos menores… expressando preocupação por serem forçados a testemunhar o drama em casa e também revivê-lo publicamente através da cobertura da mídia.