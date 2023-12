Amouranth se junta à tendência de streamer semi-nua: ela usa barras de censura física

A Há algumas semanas, Twitch concordou em permitir nudez na plataforma, desde que fosse por motivos artísticos, como pintura corporal. Também confirmou que conteúdos como strip-tease e lap dances seriam permitidos.

Isso, no entanto, durou pouco, pois eles decidiram recuar rapidamente. Eles restabeleceram as regras anteriores para esse tipo de stream, mas a faísca já estava acesa. Muitos streamers começaram a fazer transmissões ao vivo seminuas, cobrindo apenas as partes mais explícitas com barras de censura.

Agora, Amouranto deu um passo adiante.

Barras de censura física

Tem até quem tenha feito piada com isso. Dinheirostreamer espanhol conhecido por suas transmissões IRL e seu tom humorístico, decidiu também transmitir nu, com as grades, e escrever em seu corpo os nomes das pessoas que estavam doando.

Amouranto, porém, é famoso por pegar esse tipo de situação e dar um toque pessoal, levando-o mais longe. Agora ela provou isso novamente. Ela fez uma transmissão no Twitch usando apenas uma barra de censura física.

O problema com isso é que alguns espectadores teriam visto além da barra no momento em que Amouranth teria se virado. Isso, alguns fãs estão apontando, pode levá-la a ser banida do Twitch. Ela será banida da plataforma novamente?