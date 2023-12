Amy Robach e ex-namorados de TJ Holmes agora, postaram selfie juntos em 2016

Em dezembro 2016, ex-mulher de TJ Marilee Fiebig compartilhou uma foto do IG com o ex-marido de Amy André Shue … reconhecendo na legenda que foi ótimo conversar com Amy e seu marido, já que os dois casais não saíam tanto quanto gostariam.

Claro, todos nós agora sabemos que Amy iria encontrar ❤️ com o marido de Marilee, TJ… com o romance deles vindo à tona em novembro de 2022 – sensacionalmente custando-lhes seus empregos na TV .

No entanto, os dois ex-namorados ligaram para BS… dizendo que descobriram seu romance no verão de 2022.

No entanto, Marilee e Andrew estão claramente focados no futuro… com notícias surgindo no início desta semana, eles estão namorando por 6 meses após o divórcio dos anfitriões.