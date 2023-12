Amy Robach e TJ Holmes não falam sobre namoro de ex-namorados, ‘Gossip Is Toxic’

Os ex-âncoras do ‘GMA3’ falaram, apenas levemente, sobre as notícias sobre seus ex-namorados durante o segundo episódio de seu podcast, “Amy e TJ” – conversando sobre certas “manchetes” que têm aparecido recentemente – referindo-se a Marilee Fiebig dar André Shue agora nos vendo.

TJ diz que previram que surgiriam rumores de namoro, o que parece respaldar ainda mais o relato… mas ele diz que não vão se aprofundar no assunto. Ele acrescentou: “Não vamos entrar nesse jogo de vaivém porque a fofoca é tóxica”.

A grande notícia veio na semana passada… Os ex-namorados de TJ e Amy teriam sido juntos por cerca de 6 meses unindo-se aos seus divórcios na sequência do Apresentadores de TV estão namorando .

Marilee e Andrew até tiraram uma foto juntos em 2016que surgiu recentemente… com Marilee escrevendo uma legenda no Instagram sobre como foi ótimo conversar com Andrew e Amy.