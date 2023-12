Amy Robach e TJ Holmes realizaram o primeiro evento público como casal

Os ex-anfitriões do ‘GMA3’ – que saiu do ABC depois que a notícia do relacionamento foi divulgada no ano passado – saiu na frente das câmeras na noite de sexta-feira para o Jingle Ball 2023 da iHeartRadio … onde eles estavam na frente e no centro e sorrindo de orelha a orelha enquanto posavam para fotos e para a imprensa.