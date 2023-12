Amy Robach pensou que TJ Holmes havia se matado após a demissão de ‘GMA’

Os ex-âncoras que viraram amantes do ‘GMA’ entraram neste capítulo feio de seu recém-lançado empreendimento de mídia – e é principalmente Amy contando como ela estava assustada em 2022, quando brevemente pensou que TJ havia se matado… isso enquanto eles estavam saindo da rede.

Amy diz que TJ começou a enviar mensagens alarmantes no passado, onde ele dizia que ela *era* o amor da vida dele, etc. – e isso a estimulou a correr, com o pai a reboque, para ver como ele estava.