Andiamo abre OPORTUNIDADE ÚNICA; Veja vagas e funções!

O Restaurante Andiamo, referência na culinária italiana, que atua com comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, está contratando inúmeros funcionários (as) para compor o seu quadro. Isto é, caso esteja buscando uma nova vaga neste fim de ano, consulte a lista abaixo:

Ajudante de Cozinha Júnior – Zona Sul – São Paulo – SP – Cozinha;

Auxiliar de Cozinha – Zona Oeste – São Paulo – SP – Cozinha;

Ajudante de Cozinha Júnior – Zona Oeste – São Paulo – SP – Cozinha;

Operador (a) de Caixa Rotativo – Zona Norte e Leste -São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom: Abertura e fechamento de caixa. Recebimento e finalização das mesas no sistema. Responsável pelo movimento diário e sua apresentação ao departamento financeiro. Reporte das informações de faturamento junto à administração do shopping;

Auxiliar de Cozinha – Zona Sul -São Paulo – SP – Cozinha;

Copeiro (a) de Restaurante – Zona Sul -São Paulo – SP – Copa;

Cumim – Centro – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Garçom – Zona Oeste – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Garçom – Centro – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Cozinheiro (a) Júnior – Centro – São Paulo – SP – Cozinha;

Pizzaiolo Júnior – Centro – São Paulo – SP – Gastronomia;

Auxiliar de Garçom – São Caetano do Sul – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Cozinha/PIA – Zona Norte – São Paulo – SP – Cozinha.

Mais sobre o Andiamo

Contando um pouco mais sobre o Restaurante Andiamo, é interessante frisar que a rede nasceu com a inspiração de tornar cada cliente, um amigo. Desde 1992, quando era apenas uma unidade no Shopping Ibirapuera, o propósito foi criar a extensão da mesa de sua casa em seus restaurantes.

Nos dias atuais, conta com 8 restaurantes espalhados por São Paulo e a sua essência se mantem a mesma: oferecer o melhor da gastronomia italiana e um atendimento excelente em ambientes que abraçam e confortam. É isso o que compõe a verdadeira experiência Andiamo.

Consulte os benefícios

Seguro de Vida;

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Gorjeta;

Vale Transporte ou Vale Combustível;

Refeição no local.

Como se candidatar em um dos cargos?



Como você já pôde verificar a lista de cargos do Andiamo, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

