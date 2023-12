Andy Reid abençoa o relacionamento de Taylor Swift com Travis Kelce: Sou um grande fã e ela tem um cara legal

Taylor Swiftpresença emChefes de Kansas City os jogos se tornaram um espetáculo regular desde que ela começou a namorar o tight end Travis Kelce no início deste ano.

O 12 vezes vencedor do Grammy e Personalidade do Ano de 2023 da revista TIME tem sido uma figura constante tanto nos jogos fora de casa quanto no Arrowhead Stadium, muitas vezes capturado em câmeras de transmissão, especialmente depois de jogos envolvendo Kelce.

Taylor Swift torce por Travis Kelce com Brittany Mahomes e Scott SwiftParker Johnson

Comentários de Reid sobre Swift

O impacto do “Taylor Swift efeito” é inegável, como evidenciado pelo costume Patriotas camisetas, gola redonda “Taylor’s Version” e sua aparição de destaque no painel de vídeo do estádio. Chefes treinador Andy Reid reconheceu o fenômeno após a vitória do time por 27-17.

“Agora ouça, sou um grande fã. Estou feliz que ela estivesse aqui.” Reid observado.

“Espero que ela tenha gostado. Ela tem um cara legal com quem está namorando agora. Estou feliz por ambos.”

RápidoA participação de O’Swifties nos jogos gerou um aumento no número de fãs conhecidos como “Swifties”, que assistem ansiosamente para ver seu artista favorito.

Alguns fãs dedicados até assistem aos jogos na esperança de ver Rápido em pessoa.

Esta tendência persistiu durante o Chefes‘ recente visita ao Patriotas da Nova Inglaterraonde Rápido retornou ao Gillette Stadium pela primeira vez desde sua “Eras Tour” em maio.

Em uma entrevista recente para a TIME, a famosa cantora compartilhou insights sobre seu relacionamento com Kelceenfatizando sua participação nos jogos para apoiá-lo, sem buscar ativamente atenção nas transmissões.