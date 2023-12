Andy Ruiz Jr aposta alto: mexicano quer lutar contra Anthony Joshua e Joseph Parker

Andy Ruiz Jr. não esperou muitas horas para iniciar seu tão esperado retorno aos ringues e aproveitou sua presença na Arábia Saudita para desafiar Antonio Josué e José Parkerdepois de vencerem suas lutas.

Ruiz está inativo há algum tempo, tendo travado apenas duas lutas desde a derrota do título mundial para Joshua quatro anos atrás.

Aos 34 anos, seus rivais o veem como uma obrigação para escolhê-lo como adversário.

“Eu queria que fosse eu quem tivesse lutado Joshua“, Ruiz disse em Riade, Arábia Saudita.

“E se você não pode lutar diretamente com ele, eu posso lutar Parker primeiro.”

Com quase zero aparições no ringue desde dezembro de 2019, ambos Ruizos adversários de foram procurados para lhe garantir a vitória, porque nem Chris Arreola nem Luis Ortiz eram boxeadores do nível dele.

Ruiz teria que pensar na vitória antes de querer desafiar em uma possível partida da trilogia com Joshuajá que o boxeador britânico tem outros rivais para engordar seu recorde e sua fortuna pessoal.

O mais lógico nesta situação seria que Ruiz procurar uma luta preliminar antes de buscar vingança pela derrota para AJ e então José Parker entraria em ação, que após a vitória sobre mais selvagem ficou sem oponentes à vista.

Crítico contra Wallin

Parker já sabe que não poderá lutar Joshua em março e ele não aceitaria enfrentar Joe Joyce e Zhilei Zhang por causa do perigo de ser derrotado, especialmente por Zhang que desferiu um nocaute devastador Joyce.

Isso e onde Ruizo nome de surgiria no horizonte já que ele é respeitável para o currículo e no momento não representaria muito risco no papel.

“Não há realmente nada a fazer sobre isso. Acho que ele fez o que tinha que fazer”, Ruiz disse à Fight Hub TV. “Seu oponente não tinha muitas habilidades.

“Quando você luta Joshua você tem que ter um plano e eu acho Wallin não tinha um plano, queria que fosse alguém com mais habilidade e que quisesse vencer a luta, alguém como eu.”