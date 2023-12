Angel Reese compartilha o entusiasmo de tocar novamente em sua cidade natal, Baltimore: “todo o bairro está saindo”

Anjo Reese está voltando para Baltimoree ela não poderia estar mais animada.

Acabado de ser nomeado Jogador da Semana da SEC e Atleta do Ano do Sporting Newso LSU estrela está de olho em algo mais pessoal: ela Regresso a casa em Baltimore.

Angel Reese é uma lenda de Baltimore

Anjo vem de Randallstown, Maryland, onde sua carreira no basquete começou há muito tempo em uma liga recreativa do condado de Baltimore. Sua mãe, também Angel Reese, jogou na faculdade local UMBC, onde é homenageada no Hall da Fama da escola. Seu número 10 foi aposentado pela UMBC, e esse é o número que sua filha agora usa na LSU.

Ela foi destaque em Academia Santa Francisca em Baltimore e iniciou sua carreira universitária com o Universidade de Maryland. Como você pode imaginar, as habilidades de Reese com o arco são bastante famosas no Detrane ela espera uma grande multidão quando LSU enfrenta Coppin State na quarta-feira em Baltimore.

“ESTOU EM CASA. mal posso esperar para ver todo mundo no jogo de quarta-feira! disseram que todo o bairro está saindo”, ela postou em sua história no Instagram com um vídeo do ônibus do time passando pelo M&T Bank Stadium, casa do Corvos de Baltimore.

As histórias a seguir mostraram que o “Barbie Bayou“está aproveitando ao máximo seu tempo em casa. Ela postou fotos de seu cachorro e um prato de seu restaurante favorito enquanto se prepara para seu grande retorno a casa.

Após um início de temporada turbulento e isolado em Baton Rougea estrela dos Tigres não poderia estar mais feliz em jogar diante da cidade que a ama.