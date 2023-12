Angel Reese consola o namorado Cam’Ron Fletcher, que sofre uma dolorosa lesão no joelho

Cestrela do basquete universitário Anjo Reese ficou perturbada depois de ver o namorado Cam’Ron Fletcher sofreu o que parecia ser uma lesão grave no sábado.

O Seminoles do estado da Flórida o guarda estava tentando um chute faltando pouco menos de cinco minutos para o fim do relógio quando foi bloqueado por Armando Bacot da UNC.

Apesar de tentar se levantar, ele teve que ser carregado para o túnel após contrair outra lesão no joelho, assim como fez na temporada passada.

“Eu te amo, meu doce menino”, escreveu Reese nas redes sociais para Fletcher.

Shaquille O’Neal oferece conselhos a Reese após ser dispensado

Angel Reese foi dispensado espontaneamente por quatro jogos pelo Tigres da LSU‘ treinador principal, Kim Mulkeymas ela teve um excelente mentor para gerenciá-la durante o período como Shaquille O’Neal entrou para oferecer uma mão.

Antes de seu brilho NBA carreira, Shaq jogou pelos LSU Tigers em seus tempos de faculdade e manteve um relacionamento próximo com a universidade cerca de 31 anos depois e agora ele usou essa conexão para ajudar a guiar Reese durante um período tumultuado.

“Conversei com Shaq todos os dias”, disse Reese ao NOLA.com. “Nós conversamos todos os dias. Ele me verificava, me ligava todos os dias para ter certeza de que eu estava bem.

“Ele me dizia todos os dias: ‘Isso também passará. Isto deve passar também. Isto deve passar também.’ Ele já esteve aqui antes. Ele sabe o que é preciso. Só poder ter alguém assim já foi algo bom para mim.

“Ele me disse quando eu estava certo, me disse quando eu estava errado, me disse o que eu precisava fazer para voltar onde estou.”

Reese está atualmente com média de 17,4 pontos e 10 rebotes por jogo em sua posição escolhida como armadora / atacante e não mostrou sinais de perder qualquer forma em seu retorno contra o Virginia Tech, marcando 19 pontos e nove rebotes.

“Foi ótimo (estar de volta)”, disse Reese. “Foram duas longas semanas longe da equipe. Reservar um tempo para si mesmo é muito importante.

“Sinto que isso foi algo importante para redefinir e reorientar dentro da equipe. Estou muito feliz por estar de volta. Este lugar foi incrível esta noite, estou muito feliz por estar aqui.”