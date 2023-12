Angel Reese e namorado Cam’Ron Fletcher fazem uma pausa no drama com viagem a Nova York

Tigres da LSU estrela do basquete Anjo Reese acessou o Instagram no sábado para compartilhar sua viagem à cidade de Nova York com o namorado Cam’Ron Fletcherum avanço para Estado da Flóridapara comemorar o Natal e fazer uma pausa no drama que atormentou ambas as temporadas deste ano.

Reese, de 21 anos, tem intervalo de 10 dias entre os jogos e aproveitou a folga para visitar o Árvore de Natal do Rockefeller Centeronde aparentemente compraram uma foto sua emoldurada.

Ela também compartilhou uma foto na frente de Saks sobre Quinta Avenidaalém de uma selfie no espelho, claramente aproveitando o tempo longe do drama da equipe.

Reese perdeu alguns jogos no início desta temporada por um motivo não revelado, com muitos alegando que ela teve problemas com o técnico principal Kim Mulkey.

Cam’Ron Fletcher lesionado

Fletcher, 21 anos, também teve muitos contratempos nesta temporada, principalmente uma lesão no joelho durante o Seminoles‘ conquistar Carolina do Norte em 2 de dezembro.

Ele sofreu uma segunda lesão consecutiva no mesmo joelho este ano, mas uma escapadela romântica para Manhattan com Reese é mais que suficiente para fazê-lo esquecer seus problemas.

Fletcher e Reese oficializaram seu relacionamento em agosto. Um influenciador de mídia social teve que descobrir isso da maneira mais difícil.