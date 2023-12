Angel Reese fala sobre seu relacionamento com Kim Mulkey

Anjo Reese está de volta ao Tigres da LSU‘ e ela não tem nada além de boas palavras a dizer sobre seu treinador, Kim Mulkeyapesar de ter sido dispensado por problemas de vestiário.

O jovem de 21 anos é considerado a nata da equipe, mas está claro que mesmo com todo o talento do mundo, você não terá liberdade para fazer o que quiser no que diz respeito ao treinador principal. .

Depois de perder dois jogos Reese foi finalmente reintroduzido no elenco contra Virgínia Tecnologia enquanto os Tigers conquistavam uma vitória por 82-64, com a talentosa armadora marcando 19 pontos antes de elogiar seu treinador e mentor.

Angel Reese retorna à equipe LSU anunciada pelo aliviado técnico Kim MulkeyParker Johnson

“Você precisa de uma Kim Mulkey em sua vida”, disse Reese à mídia. “Vou dizer isso hoje, amanhã, no próximo ano, até o dia da minha morte.”

Reese atribui a ausência à saúde mental

Sua saída repentina da escalação não era esperada e pegou os fãs e a mídia de surpresa, com muitos se perguntando o que exatamente aconteceu para causar o problema.

Isso até gerou uma briga entre a mãe de Reese, também ex-jogadora de basquete, e a mãe de outro jogador do time, onde ficou evidente que houve um desentendimento dentro da sede do clube.

Reese ofereceu mais detalhes sobre por que ela teve que ficar de fora de alguns jogos, afirmando que ela nunca tem más intenções, mas que precisava resolver algumas coisas para ser melhor para o time.

“Minha saúde mental é a coisa mais importante antes de qualquer coisa”, acrescentou Reese. “E vou me certificar de que estou bem antes de qualquer coisa, porque não quero causar nada, dano ou câncer no vestiário.”

“Estou de volta e estou feliz e estou aqui e estou seguindo em frente e vou ajudar a levar esta equipe o mais longe que puder.”