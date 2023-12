Angel Reese recebe elogios de Lil Wayne: ‘Ela é uma senhora esperta, esperta’

euil Wayne falou muito bem de Angel Reese da LSU ao visitar o podcast de Tyler Rook depois que eles abordaram sua maneira de lidar com a nova notoriedade durante o Torneio de basquete da NCAA.

Reese vem tendo um ótimo retorno ao torneio orientando o Tigres da LSU rumo à vitória ao enfrentar Virginia Tech depois de passar algum tempo sentada no banco da quadra para cuidar de sua saúde mental, como ela mencionou após o jogo.

Angel Reese tirou 2 semanas de folga para cuidar de sua saúde mental

Ao ser entrevistado, Reese mencionou que “Minha saúde mental é a coisa mais importante antes de qualquer coisa, vou me certificar de que estou bem antes de qualquer coisa porque não quero causar nada – mal ou qualquer câncer dentro do vestiário – então, poder fazer um reset para mim mesmo. Como eu disse antes, sou humano. Não sou apenas um atleta e não há problema em fazer isso.”

Angel tem sido um rosto reconhecível na NCAA depois de obter ótimos números e fazer ótimos negócios NIL.

Ao visitar o podcast do Bleacher Report, Lil Wayne mencionou “Angel é uma jovem esperta, esperta, muito esperta. Ela leva tempo para pensar sobre as decisões que vai tomar, em vez de sua opinião sobre certo ou errado, ela leva tempo para pensar sobre elas antes de tomá-las... Angel já me procurou antes, nem mesmo sobre esta situação,”

Wayne, que é natural de Louisiana, segue a estrela da LSU e tem contato com o rapper, pois ele elaborou o tipo de conselho que daria a Reese “O conselho que eu daria a ela, porém… é apenas abraçar cada parte disso, você sabe, abraçar cada parte disso – porque se você fizer isso, você saberá que nunca será sempre incrível. Nunca será sempre bom. Provavelmente será muito difícil, nada mal, mas será muito difícil, então você aproveitará muito mais o bom e o incrível.”