Angel Reese se emociona ao voltar para casa: “Sou Baltimore Barbie antes de Bayou Barbie”

eufelizmente para Anjo Reesesua cidade natal pode ser facilmente substituída por seu apelido aliterativo.

“Sou a Barbie de Baltimore antes de ser a Barbie de Bayou”, disse a estrela da LSU.

Reese é a favorita dos fãs em ambas as áreas, e ela mostrou o porquê na quarta-feira, trazendo seu sétimo lugar LSU equipe para Baltimore para enfrentar Coppin State em um raro jogo em casa para a escola MEAC. Os Tigers venceram por 80-48, com Reese marcando 26 pontos, e depois todos concordaram que esta noite era muito mais do que basquete.

Angel Reese compartilha um significado especial por trás do próximo jogo em Baltimore

“Muitas pessoas apareceram esta noite”, disse Reese. “Eu sei que eles estavam apoiando Coppin, mas sendo capazes de entrar em uma faculdade historicamente negra. Minha tia foi aqui, meu primo foi aqui – então voltar aqui e fazer muito por esta comunidade, e eles serem capazes de ver oportunidades onde eles pode ser, muitas meninas sabendo que podem ter essa oportunidade, foi algo que foi importante para mim.”

Reese foi uma estrela do ensino médio na St. Frances Academy de Baltimore e jogou duas temporadas em Maryland antes de se transferir para a LSU e ganhar um título nacional na temporada passada. Os Terrapins jogaram no Coppin State há alguns anos nesta época do ano, mas Reese se tornou uma estrela muito maior desde então.

“No meu segundo ano, lembro-me da primeira vez que vim aqui e não havia muitos fãs aqui”, disse ela. “Mas então, vindo esta noite, apenas ser capaz de ver meu impacto e ver como tanta coisa mudou, e compreender meu impacto neste mundo. Baltimore significou tudo para mim. Eu amo a Universidade de Maryland, tudo que eu pude fazer lá, e depois vindo para a LSU, podendo continuar minha jornada.”

Reese disse antes do jogo que não tinha certeza se os fãs torceriam pela LSU ou pela Coppin State. Havia muitos fãs com roupas da LSU, mas era absolutamente uma multidão pró-Coppin State. Reese recebeu aplausos quando foi apresentada antes do jogo e uma salva de palmas quando foi eliminada no final. Ela acenou para a multidão com as duas mãos ao sair da arena depois.

A multidão de 4.100 pessoas foi a primeira com lotação esgotada na PEC Arena para um Estado de Coppin evento esportivo desde a inauguração do local em 2009. A noite começou com um hino nacional que contou com a participação de um guitarrista.

“Eles fizeram tudo certo esta noite”, treinador da LSU Kim Mulkey disse. “Tudo foi simplesmente maravilhoso.”

Para Coppin State, foi uma chance para os jogadores testarem seu valor contra os atuais campeões – bem como uma oportunidade financeira para a escola.

“Este jogo foi enorme, não apenas para a cultura da HBCU, mas também para o que precisávamos em termos orçamentários”, disse o técnico Jermaine Woods. “Estivemos bem neste jogo e isto vai ajudar-nos a complementar o nosso orçamento.”

Em duas ocasiões diferentes no início, Reese roubou a bola e fez bandeja. LSU liderou por 15-3 e já tinha nove pontos. Mas Coppin State estava entre oito em determinado momento do segundo quarto.

Os Tigres continuam empatando onde quer que vão

A LSU estava sem o guarda lesionado Hailey Van Lith, mas os Tigers ainda empatam onde quer que vão.

“Quando eles viajam, é um espetáculo”, disse Woods. “E com razão. Eles têm mulheres jovens que têm negócios NIL, que estão ganhando dinheiro.”

E uma treinadora em Mulkey que chama a atenção à sua maneira. Na quarta-feira, ela usou uma roupa com tema natalino com tigres vermelhos e verdes.

Esta foi uma noite impressionante para a LSU depois de um início de temporada de altos e baixos. Os Tigres perderam a estreia para o Colorado. Eles venceram todos os 12 jogos desde então, mas Reese perdeu quatro deles por causa de questões que Mulkey não entrou em detalhes. Reese fez algumas referências à sua saúde mental quando voltou.

Os tigres não parecia distraído pela agitação em torno do retorno de Reese na quarta-feira. Mulkey disse que a LSU tenta jogar nas áreas de origem de seus jogadores. Ela disse que os Tigers jogarão em Grambling na próxima temporada pelo armador Mikaylah Williams.

Mulkey também tem outro possível confronto contra um HBCU em mente, embora admita que o clima e parte da logística possam atrapalhar.

“Sempre quis jogar em nosso campo de futebol na LSU e convidar Southern para jogar contra nós e dar a eles o lucro da lotação esgotada e deixá-los usar isso com dinheiro NIL”, disse ela. “Às vezes as pessoas não entendem por que você interpreta quem você joga, e eu realmente não devo uma explicação a nenhum deles. Eu faço o que faço e funcionou.”