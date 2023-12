Animação mostra tudo que Taylor Swift terá que voar durante sua ‘The Eras Tour’ 2024

2023 foi um ano excepcional para Taylor Swift, definido por suas indicações ao Grammy, seu romance com Travis Kelce que gerou grande expectativa entre seus fãs, no entanto, sua conquista mais marcante é sua turnê mundial, The Eras Tour, que abrange seus 17 anos. ano de carreira. Esta turnê começou no Arizona em março, lotando todos os estádios em seu caminho.

Depois de uma turnê de sucesso, Taylor fará uma pausa bem merecida antes de continuar em fevereiro, saindo de Tóquioonde retomará sua turnê asiática, e mais tarde, em maio, chegará à Europa.

Um vídeo recentemente compartilhado nas redes sociais detalha o mapa mundial da próxima apresentação de Taylor Swift em sua The Eras Tour 2024. A turnê começará em 7 de fevereiro em Tóquio, Japão, com quatro shows agendados, e continuará em 16 de fevereiro em Melbourne, Austrália, marcando o início de uma série de apresentações ao redor do mundo.

A turnê continuará por grande parte da Europa antes de retornar e terminar nos Estados Unidos em dezembro de 2024.