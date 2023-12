Anita Baker acusada de ficar irritada com a multidão de Houston durante show ao vivo

Reproduzir conteúdo de vídeo



TikTok / @icemamiiii, @_drholmes

Anita BakerA última apresentação ao vivo de está esquentando um pouco depois que ela aparentemente ficou irritada com o público no Texas – partes da qual foram capturadas em vídeo.

O lendário cantor estava fazendo um show no Toyota Center de Houston na sexta à noite e tocando para um público bastante sólido… mas em certos pontos durante o show, AB parece ter se envolvido um pouco com algumas pessoas na primeira fila .

Há dois vídeos, em particular, que estão circulando on-line no momento – um mostra Anita dizendo a algumas pessoas logo abaixo dela, perto do palco, para pare de gravar … no meio de uma música.

Há outro momento onde Anita poderia ser vista/ouvida pedindo segurança para expulsar as pessoas.

Eu estava lá, então vou falar. As pessoas continuaram correndo para o palco e interrompendo-a e a segurança simplesmente deixou isso acontecer. Eu teria feito a mesma coisa porque eles estavam bagunçando a experiência de outras pessoas que pagaram dinheiro também. Era uma arena lotada, ela não pode simplesmente deixar todo mundo correr – André Marcel Harris, MSW (@ andreharris89) 17 de dezembro de 2023

@andreharris89

No geral, isso parece ter deixado um gosto ruim na boca das pessoas – com alguns online reclamando que Anita estava mais preocupada em discutir com alguns compradores de ingressos selecionados do que em fazer o melhor trabalho que podia no palco. Outros alegaram que ela parecia sentir falta de algumas letras… e alegaram que sua performance, em geral, foi relativamente curta e um tanto desleixada.

Agora, há um bom punhado de pessoas defendendo Anita… dizendo que o pessoal da primeira fila estava, de fato, agindo mal e testando AB. Outros disseram que o desempenho, em geral, foi ótimo.

É claro que o pano de fundo mais amplo para isso é o Briga de babyface ela esteve no início deste ano enquanto estava na estrada – durante o qual ela se envolveu com ele e seus fãs na esfera do Twitter.