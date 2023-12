Aniversário de 60 anos de Brad Pitt: ator se diverte em viagem a Paris e festa em Los Angeles com amante

Brad Pitt comemorou seu 60º aniversário em grande estilo depois de embarcar em uma viagem romântica a Paris com sua namorada Inês de Ramon em uma viagem especial para o casal.

O ator de ‘Era uma vez em Hollywood’ sentiu-se compelido a fazer algo especial para comemorar o marco histórico e levou sua parceira à França para uma curta viagem à capital da moda da Europa.

Gwyneth Paltrow revela detalhes malucos sobre como eram Brad Pitt e Ben Affleck na cama

Segundo o Page Six, o casal chegou no sábado antes de se hospedar no Bulgari Hotel cinco estrelas. Eles então passaram o dia seguinte ‘agachados’ em sua suíte de luxo, aproveitando a companhia um do outro.

Foi no dia 18 de dezembro que Pitt na verdade completou 60 anos e balões prateados gigantes com o número ’60’ foram entregues no hotel enquanto o americano abraçava o grande ‘Six-Oh’.

Pitt então foi para um apartamento privado com De Ramón para desfrutar de um jantar requintado, com um jantar preparado por um chef particular. A dupla foi para um show de Asaf Avidan no Thatre du Chatelet depois de lotar sua agenda com uma noite movimentada de atividades.

Brad Pitt está ‘apaixonado’ por namorada pouco conhecida

Ambos estavam vestidos de preto e pareciam “completamente apaixonados” enquanto davam as mãos antes do início da apresentação.

No dia seguinte, foi De RamónFoi a vez de comemorar quando ela completou 32 anos, e o casal pegou um jato particular de volta para Los Angeles, onde não deu sinais de desacelerar as festividades.

A designer de joias americana, entusiasta do fitness e treinadora de saúde se mantém discreta, mas ficou feliz o suficiente ao ser fotografada no local da festa de aniversário de Pitt em Los Angeles.

Eles pareciam apaixonados mais uma vez ao receberem convidados como o artista Thomas Houseagocom convidados aparecendo em massa para mergulhar no clima de festa.

De Ramónque ganhou destaque em 2018 após seu relacionamento com a estrela de Vampire Diaries, Paulo Wesleydivorciou-se dele em 2022 e foi ligado a Pitt pouco depois, em novembro, quando foram vistos juntos em um show de Bono.

Pittanteriormente casado com Angelina Jolie e Jennifer Anistonjá havia sido vinculado ao modelo Emily Ratakowski.

Eles pareceram oficializar as coisas quando compareceram lado a lado à 12ª gala anual do LACMA ARt+Film e pareciam felizes juntos durante os vários dias de comemorações.