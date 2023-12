Antecipação do saque aniversário: Como fazer? Vale a pena? Entenda tudo

Você sabe o que é o saque aniversário do FGTS? É uma modalidade de retirada de parte do saldo das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) todos os anos, no mês do seu aniversário.

Mas você sabia que é possível antecipar esse saque e receber o dinheiro de uma vez só? Neste post, vamos explicar como funciona a antecipação do saque aniversário, quais são as vantagens e desvantagens dessa opção, e como fazer a solicitação. Confira!

O que é a antecipação do saque aniversário?

A antecipação do saque aniversário é uma forma de adiantar o recebimento dos valores que você teria direito a sacar do FGTS nos próximos anos. Ou seja, em vez de esperar o mês do seu aniversário para retirar uma parcela do saldo, você pode pegar um empréstimo com um banco ou uma fintech que ofereça esse serviço e receber o dinheiro de uma só vez.

Assim, a antecipação funciona como uma espécie de garantia para o empréstimo. Isso significa que você não precisa pagar parcelas mensais ou juros para o banco ou a fintech. O pagamento é feito automaticamente quando o FGTS é liberado para o saque aniversário, que é depositado diretamente na conta da instituição financeira.

Vantagens e desvantagens

A principal vantagem da antecipação do saque aniversário é poder contar com um dinheiro extra para realizar seus planos ou quitar suas dívidas. Por exemplo: você pode usar o valor para reformar sua casa, comprar um carro, investir em um negócio, pagar uma viagem, quitar um cartão de crédito ou um cheque especial, entre outras possibilidades.

Além disso, a antecipação do saque aniversário tem algumas facilidades em relação a outros tipos de empréstimo. Ela não faz consulta ao SPC ou Serasa e nem exige comprovação de renda ou apresentação de fiador.

Por outro lado, a antecipação do saque aniversário também tem algumas desvantagens que devem ser consideradas antes de optar por essa modalidade. A principal delas é que você abre mão de receber o dinheiro do FGTS nos próximos anos, o que pode fazer falta em caso de emergência ou demissão sem justa causa.



Outra desvantagem é que você recebe um valor menor do que teria direito a sacar no futuro, pois há um desconto aplicado pela instituição financeira que varia conforme o número de anos antecipados e o saldo disponível no FGTS. Esse desconto pode chegar a até 50% do valor total.

Como fazer a antecipação do saque aniversário?

Antes de antecipar o saque do seu Fundo de Garantia, é necessário aderir à modalidade de saque aniversário do FGTS, pois quem opta pelo saque rescisão não pode fazer a antecipação. Para isso, você deve acessar o site ou o aplicativo do FGTS e escolher a opção “saque aniversário”.

Depois, siga os seguintes passos:

Em primeiro lugar, escolha uma instituição financeira que ofereça o serviço de antecipação do saque aniversário. Você pode pesquisar as condições e os requisitos de cada uma delas na internet ou em seus canais de atendimento;

Depois, solicite a antecipação do saque aniversário na instituição financeira escolhida. Assim, deve informar o valor que deseja antecipar, o número de anos que quer adiantar e os dados da sua conta do FGTS;

Por fim, assine o contrato de antecipação e aguarde a análise e a aprovação da instituição financeira. Se tudo estiver certo, o dinheiro será depositado na sua conta corrente em até 24 horas.

Além disso, é importante lembrar que, para que haja a efetivação da solicitação, você deve autorizar a transferência automática dos valores do FGTS para a instituição financeira quando houver a liberação pelo saque aniversário.

Vale a pena fazer a antecipação do saque aniversário?

A resposta para essa pergunta depende da sua situação financeira e dos seus objetivos. A antecipação do saque aniversário pode ser uma boa opção para quem precisa de dinheiro rápido e sem burocracia, e que tem certeza de que não vai precisar do FGTS no futuro.

No entanto, é preciso ter em mente que você estará abrindo mão de um recurso que pode ser útil em momentos de dificuldade. Além disso, você também receberá um valor menor do que teria direito a sacar no futuro.

Por isso, é importante fazer uma análise cuidadosa dos prós e contras dessa modalidade, e comparar com outras opções de crédito disponíveis no mercado.