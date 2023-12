Antevisão do UFC Austin Gambling: Beneil Dariush pode voltar à disputa pelo título com uma vitória sobre Arman Tsarukyan?

UFCAustin acontece neste sábado, no Moody Center, com luta principal no peso leve entre Beneil Dariush e Arman Tsarukyane estamos aqui para explicar tudo para você.

Quanto Dariush sobrou no tanque? Conseguirá Tsarukyan finalmente correr para a disputa pelo título? Como o curto prazo afetará Jalin Turner e Bobby Verde? O que Deiveson Figueiredo parece pesar 135 libras? Vamos mergulhar em todos esses tópicos e muito mais enquanto discutimos as melhores apostas neste fim de semana.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia de nossos amigos em Apostas esportivas DraftKings.

Apostas Diretas

Beneil Dariush, +250

Estou um pouco surpreso ao ver as probabilidades tão amplas no evento principal. Quando Dariush lutou contra Mateusz Gamrot, há um ano, ele era um azarão de +225 e passou a desferir uma derrota consumada no prospecto de luta livre. Lembro porque apostei contra ele naquela luta. Agora ele enfrenta outra perspectiva crescente baseada no grappling (que por acaso perdeu para Gamrot) e é mais uma vez um grande azarão. Gosto de aprender com meus erros.

Tsarukyan e Gamrot não são o mesmo lutador, mas pintam com pincéis semelhantes e Dariush provou ser bastante hábil em queimar esse tipo de cavalete. Dariush é um grande lutador de grappler e defensivo e ainda tem vantagem nos pés. Cinco rodadas provavelmente favorecem um pouco Tsarukyan, mas Dariush está testado em batalha e deve estar muito mais próximo das probabilidades iguais do que está atualmente.

Fonte Rob-130

Simplificando, isso é um pouco enfraquecido na mudança de Figueiredo para o peso galo. “Figgy Smalls” foi eletrizante como campeão peso mosca, mas agora ele está subindo para 135 libras pela primeira vez e está enfrentando um cara que o tornará um anão no octógono. Font não só é substancialmente maior que Figueiredo, mas também é o atacante com mais volume. Essa é uma combinação ruim e a única maneira real que vejo para Figueiredo vencer é acertar golpes poderosos que aumentem o ímpeto. Isso pode ser feito contra o Font, como mostraram caras como José Aldo e Chito Vera, mas também é uma maneira difícil de ganhar a vida, dada a durabilidade do Font. Se Aldo e Vera não conseguiram tirar Font de lá, Figueiredo também não conseguirá e ficará sobrecarregado de volume.

Apostas Prop

Jalin Turner vencerá por KO/TKO/DQ ou finalização, +130

Admito que me senti melhor com essa aposta antes de Turner começar a falar sobre essa luta e basicamente dizendo que ele foi forçado a aceitar. Isso, somado ao fato de que é em cima da hora e seu corte de peso parece ser uma luta, são motivos para NÃO apostar em Turner. Mas não consigo evitar, sou um idiota.

Há anos que estou muito entusiasmado com Jalin Turner e, apesar de sua derrota em duas lutas, ainda acredito nele como um futuro desafiante ao título. Bobby Green é um lutador muito bom e a definição clássica de um veterano obstinado, mas ele está envelhecendo e mesmo no auge, ainda apresenta um estilo atacável para Turner. Ambos os homens gostam de brigar e é isso que imagino que estamos conseguindo, e nisso sou a favor do tamanho e do poder de Turner para superar a habilidade de Green.

Sean Brady vs. Kelvin Gastelum Mais de 2,5 rodadas, -140

Depois que ele foi demolido por Belal Muhammad, as pessoas entraram no trem da campanha publicitária de Sean Brady. Eu entendo, mas não sou um deles. Brady ainda é jovem e muito bom, ele simplesmente encontrou um dos melhores lutadores do mundo.

Por outro lado, Gastelum está 2-4 desde que perdeu sua disputa pelo título interino dos médios contra Israel Adesanya, e agora ele está caindo para o peso meio-médio pela primeira vez em sete anos. Não temos ideia de como ele está prestes a ficar. Mas ainda estou bastante confiante de que mesmo que ele não seja um dos melhores do mundo, ele ainda é muito duro. Espero que este seja um assunto competitivo que veja os scorecards dos juízes

Parlay da semana

Joaquim Silva-310

Silva enfrenta Clay Guida em uma luta no card principal que serve em grande parte como uma luta de reviravolta para Silva, que concordou em lutar contra Arman Tsarukyan quando a maioria das pessoas estava passando (e para seu crédito, ele teve um bom desempenho!) Guida completará 42 anos na próxima semana e seu os melhores anos já se foram. Espero que Silva role.

Rodolfo Bellato-380

O Bellator enfrenta Ihor Potieria, homem mais conhecido por aposentar o Shogun Rua. Pessoalmente, nunca perdoarei Potieria por isso, nem pela forma como dançou depois. Este homem é meu inimigo mortal e, portanto, irei desvanecê-lo em todas as oportunidades no futuro.

Aposte essas três apostas juntas com probabilidades de -149.

Long Shot da semana

Miesha Tate Para ganhar por finalização, +900

Esta é uma aposta absolutamente idiota, mas é isso que eu sou. Tate enfrenta Julia Avila na luta principal preliminar. É a primeira luta da ex-campeã peso galo em quase 18 meses e seu retorno aos 135 quilos após uma experiência fracassada no peso mosca. Além disso, Tate não parece bem desde que voltou da aposentadoria, há dois anos, e há uma séria dúvida sobre quanto lhe resta.

Dito isso, Ávila nunca foi uma grande lutadora e está voltando depois de quase 30 meses afastada. Além disso, ela nunca foi uma grande lutadora defensiva, e é aí que o pão de Tate é amanteigado. Ávila já foi submetido? Não. Mas é por isso que o preço é tão alto!

Pelo que vale a pena, também estou apostando em Tate, basicamente apostando que Tate ainda terá energia suficiente para uma exibição final, e Avila estará muito enferrujada desde o tempo livre. Mas por um preço como esse, também estou muito feliz em lançar um dardo para Tate finalizá-lo.

Embrulhar

Estivemos de folga por algumas semanas, mas da última vez nos saímos bem. Restam três eventos este ano, vamos terminar com uma nota forte.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

Todas as informações neste artigo são fornecidas aos leitores do MMA Fighting apenas para fins de entretenimento, notícias e diversão. É responsabilidade do leitor conhecer e cumprir as leis de jogos de azar online de sua região antes de fazer qualquer aposta em apostas esportivas online.