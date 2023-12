Anthony Edwards é acusado por uma modelo de supostamente engravidá-la e forçá-la a fazer um aborto

Cenquanto as coisas estão indo bem para Antonio Eduardo na quadra, o Os Timberwolves de Minnesota estrela está enfrentando um escândalo potencial.

Uma modelo do Instagram chamada Paige Jordae acessou a plataforma para compartilhar uma suposta conversa de texto com Eduardo.

Draymond Green expulso em Timberwolves vs. Clash Warriors por estrangular Rudy GobertRoberto Ortega

Jordae diz que Eduardo engravidou, chegando a incluir uma foto do teste de gravidez.

No entanto, Eduardo‘ a suposta resposta era para Jordae para fazer um aborto, enviando-lhe até 100 mil dólares para o fazer, apesar dos seus protestos.

Jordae supostamente fez o aborto, e é por isso que ela ficou surpresa que Eduardo arrumei um advogado.

Possível razão pela qual Jordae revelou o assunto

Embora não esteja claro por que Jordae está fazendo as alegações agora, pode ter a ver com Edwards’ atual namorada revelando que está grávida.

Jeanine Robel postou fotos do que pode ser um ensaio de maternidade há alguns dias, com o carretel do Instagram também apresentando uma imagem de ultrassom.

Dado que Ant é acusado de ter contado Jordae que ele não quer filhos, as fotos podem ter sido um choque para a modelo do Instagram.

Edwards na quadra

Enquanto Eduardo está enfrentando algumas dores de cabeça fora da quadra, ele tem sido impressionante enquanto está dentro dela.

Seu jogo ajudou o Lobos de madeira para a semente número um no Conferência Oeste com um recorde de 19-5.

Eduardo tem média de 24,2 pontos, 5,3 rebotes e 5,1 assistências por jogo até agora.