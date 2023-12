Anthony Hernandez x Ikram Aliskerov definido para o UFC 298

Anthony Hernandez e Ikram Aliskerov se enfrentarão em uma luta explosiva entre finalistas dos médios no UFC 298.

O MMA Fighting confirmou o confronto com fontes próximas da situação nesta sexta-feira. O UFC 298 acontece no dia 17 de fevereiro, no Honda Center, em Anaheim, Califórnia.

Hernandez (11-2, 1 NC) segue uma sequência de quatro vitórias consecutivas na luta, destacada pelas paralisações de Edmen Shahbazyan, Marc-Andre Barriault e Rodolfo Vieira, o último dos quais foi um dos três finalistas do MMA Fighting 2021 Submission Do ano. Carinhosamente apelidado de “Fluffy”, o veterano de 30 anos detém um recorde geral de 5-2 com um no-contest em sua corrida de cinco anos no octógono, tendo ficado aquém contra Kevin Holland e Markus Perez.

Aliskerov (15-1) é um dos novatos mais intrigantes, pesando 185 libras. O nativo do Daguestão, de 30 anos, tem parecido sensacional até agora em sua carreira no UFC, marcando nocautes no primeiro round sobre Phil Hawes e Warlley Alves. A única derrota profissional de Aliskerov ocorreu nas mãos de Khamzat Chimaev, em uma luta de 2019 sob a bandeira do Brave FC.

O UFC 298 é encabeçado por uma luta pelo título dos penas entre o campeão de longa data do UFC Alexander Volkanovski e o invicto Ilia Topuria.

Damon Martin contribuiu para este relatório.