Anthony Joshua e Deontay Wilder supostamente concordam com um acordo de duas lutas para 2024

Ano meio do próximo Evento de boxe ‘Day of Reckoning’ em Riad, ambos Anthony Joshua e Deontay Wilder supostamente concordaram em assinar contratos para seu acordo que já estava em vigor. Relatórios iniciais sugeriram na semana passada que eles não concordariam em lutar se algum deles perdesse contra seus respectivos oponentes. Porém, o renomado jornalista de boxe Dan Rafael divulgou um artigo do Substack no qual oferece todos os detalhes do negócio. O que ele revela significa que teremos muito Joshua x Wilder em 2024. Além disso, ele escreveu que o acordo será assinado antes do início do evento de sábado. Provavelmente durante o evento de gala de sexta-feira que acontecerá em Riad, antes da mega noite de boxe.

Joshua e Wilder concordam em lutar duas vezes

Rafael revelou que os dois lados já concordaram verbalmente em lutar duas vezes em 2024, o que significa que há potencial para conseguir uma trilogia desses dois. Sabendo que eles estão provavelmente entre os 5 pesos pesados ​​mais divertidos do mundo, o acordo foi fechado sabendo quantos pagariam para ver esses dois entrarem em um ringue e lutarem entre si. Além da luta Fury x Usyk, esta é a segunda melhor luta que as pessoas querem ver. Deontay Wilder está lutando José Parker no sábado e Anthony Joshua luta Otto Wallin no mesmo cartão. Provavelmente teremos um prelúdio dessas duas lutas logo após o término do evento de sábado.

caso ambas as estrelas vençam suas respectivas lutas no sábado, o cenário pode estar montado para qualquer um deles potencialmente conseguir uma chance pelo título contra o vencedor de Tyson Fury x Oleksandr Usyk. Embora já tenham sido derrotados contra eles, isso não tira em nada o fato de ainda estarem entre os pesos pesados ​​de elite do mundo. Saturay deve nos ajudar a avaliar o quão prontos esses dois estarão para lutar entre si.