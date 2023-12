Anthony Pettis responde ao apelo de Mike Perry ao BKFC, aberto a negociações: ‘Esse é um nível diferente de luta bárbara’

Anthony Pettis obteve uma vitória surpreendente sobre Roy Jones Jr. no boxe em abril e agora retorna para enfrentar Benson Henderson no Karate Combat 43 em Las Vegas em 15 de dezembro. gosta de manter suas opções abertas para o que for mais lucrativo em 2024.

Pettis disse ao MMA Fighting que seu salário no Karate Combat é “muito parecido” com o que ele ganhou em lutas anteriores no MMA e no boxe, e a possibilidade de assinar com o BKFC após ser convocado pelo também lutador do UFC Mike Perry depende da oferta que está no mesa.

“Sou pugilista”, disse Pettis. “Tipo, isso é bárbaro, mano. Essa coisa de usar os nós dos dedos é um nível diferente de luta. Não quero dizer que é tudo uma questão de dinheiro. Para mim também se trata de legado. As lutas que estou fazendo, até no boxe, tipo, Roy Jones Jr. é uma lenda, mano. Quando tive essa oportunidade, não pude dizer não, mesmo ele sendo mais velho. O que ele fez no boxe, ele é uma lenda. Ele está cimentado na história do boxe.

“Mike Perry, o que ele está fazendo com os nós dos dedos nus, ele é brutal, ele é um monstro, cara. Esse é um nível diferente de luta bárbara. Eu teria que ter as negociações. Eu nem conversei com esses caras, nem sei como é a estrutura nem como funciona lá. Mas neste momento estou muito focado no Karate Combat. Estou na semana da luta agora. Vá cuidar dos negócios no Karate Combat, então verei o que acontece depois.”

Pettis ainda tem contrato com o PFL, mas confirmou que não fará parte da temporada regular de 2024, explicando que o formato do torneio “foi muito difícil para o meu corpo”.

“Eu simplesmente senti que os torneios são mais para caras mais jovens, caras que estão tentando entrar e vocês têm uma chance de ganhar um milhão de dólares”, disse Pettis. “Mas para onde estou na minha carreira, tenho que lutar quando estiver saudável, quando estiver pronto para lutar, tirar uma folga, e acho que ganhei esse direito.”

O ex-campeão peso leve do UFC e WEC disse que gosta de Cédric Doumbé como seu próximo adversário quando ele retornar ao octógono do PFL, mas se pergunta se a organização quer fortalecer Doumbé antes de enfrentá-lo contra um veterano do MMA.

“Sou fã dele”, disse Pettis. “Adoro o que ele fez no mundo do kickboxing, ele fez um grande nome, tem muitos fãs, então acho que esse tipo de luta é o que me emociona. Tenho que ter lutas emocionantes, que me façam treinar isso, dois lados. Eu não quero ter um cara como o lado A. Então sim, acho que o Cédric Doumbé seria uma grande luta. Quer dizer, há tantos caras bons no Bellator que é difícil escolher.”

“Cédric Doumbé é muito novo no MMA, sabe, talvez eles queiram desenvolvê-lo também. Não sei se eles querem testá-lo tão rápido, mas, você sabe, estou aberto para isso, então se essa luta der certo, eu definitivamente aceitaria essa luta.”

Quanto à sua próxima missão no boxe, Pettis revelou que provavelmente estará de volta aos ringues em fevereiro contra um nome que ainda não pode revelar, e que planeja permanecer ativo nesse esporte.

“Vou competir três vezes no boxe no próximo ano”, disse Pettis. “Acabei de terminar uma sessão de sparring com [Erislandy] Lara, uma das melhores canhotas do mundo, cubana, e eu posso me dar bem no mundo do boxe. Acho que ano que vem provavelmente terei três ou quatro lutas dentro do boxe.”

Mesmo que Pettis queira construir sua carreira no boxe, ele não descarta enfrentar influenciadores ou colegas veteranos do MMA no círculo quadrado se a oferta fizer sentido para ele.

“Onde quer que eu consiga mais dinheiro, seja um boxeador atual – e eu adoraria lutar contra um boxeador atual apenas para provar que posso lutar boxe”, disse Pettis. “Mas, sabe, como eu disse, sou pugilista, então as oportunidades surgem, vejo isso com minha esposa, decido que caminho queremos seguir. Mas eu gostaria de aumentar meu currículo de boxe, então vou fazer algumas lutas reais de boxeadores.

“Se um dos influenciadores quiser boxear, é claro que eu estaria aberto porque estou apenas 1 a 0 como profissional, contra Roy Jones Jr. na categoria 200 libras. Então, você sabe, é um lugar estranho para se estar, mas sei que as oportunidades estão aí e estou pronto. Estou em ótima forma, então foi aí que surgiu o Karate Combat. Eu já estava me preparando para uma luta de boxe, então fazia sentido. Será na minha nova cidade natal, Las Vegas, Nevada, contra um cara com quem tenho história.”

A lenda do MMA José Aldo, que já foi escalado para enfrentar Pettis na luta pelo título do UFC no Rio de Janeiro, competiu no boxe após se aposentar do MMA. “Showtime” aprova a ideia.

“Honestamente, José Aldo é uma lenda, mano”, disse Pettis. “Esse é um daqueles caras com quem eu adoraria lutar. Com todo respeito ao José Aldo, o que ele fez na carreira, ele merece receber o salário também, cara. Se isso surgisse, seria um nome, eu adoraria lutar.”