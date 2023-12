Anthony Pettis vence Benson Henderson por decisão unânime no Karate Combat 43

Anthony Pettis ainda tem o número de Benson Henderson.

Na noite de sexta-feira, Pettis e Henderson se enfrentaram em uma luta de peso catch no Karate Combat 43 no The Expo no World Market Center em Las Vegas, marcando a terceira vez que os dois ex-campeões do UFC se enfrentaram. E assim como nas duas primeiras lutas, foi “Showtime” quem saiu com a vitória.

Pettis passou grande parte da luta procurando acertar ataques mais chamativos e inspirados no caratê, como chutes giratórios e socos de super-homem. Enquanto isso, Henderson cortou com chutes na panturrilha, golpes no corpo, pressão para frente e socos combinados, construindo uma vantagem inicial.

À medida que a luta avançava, os dois homens aumentaram sua agressividade com Henderson aumentando o ritmo e Pettis começando a acertar contra-ataques desagradáveis. Ao final de cinco rounds, parecia que Henderson havia feito o suficiente para conseguir a vitória, mas os juízes decidiram que um sexto round com morte súbita era necessário. Com a luta em jogo, os dois homens realmente conseguiram, mas Pettis conseguiu finalizar mais forte, acertando os golpes maiores no final do round.

No final das contas, os juízes concederam a Pettis uma vitória por decisão unânime e depois ele convocou uma luta com o comentarista do Karate Combat Georges St-Pierre, que recusou educadamente.

No co-evento principal, Sam Alvey venceu o campeonato inaugural dos pesos pesados, conquistando uma vitória por decisão sobre Ross Lavine. Alvey era visivelmente maior que o campeão dos médios e aproveitou ao máximo essa vantagem de tamanho, acertando socos e golpes de solo consideravelmente mais eficazes, o que acabou valendo para ele a luta. Depois, Alvey convocou o agente livre Darren Till para sua primeira defesa de título.