Anthony Smith apoia Jon Jones para manter o título dos pesos pesados: ‘Jon Jones pode fazer o que quiser’

Jon Jones não abrirá mão do título dos pesos pesados ​​do UFC enquanto se recupera de uma lesão, e enviou um lembrete não tão sutil ao campeão interino Tom Aspinall porque ele conquistou esse título logo após se estabelecer como um dos maiores lutadores da história do MMA.

O peso meio-pesado do UFC, Anthony Smith, pode nem sempre concordar com tudo o que Jones diz ou faz, mas ele também apoia seu ex-oponente quando se trata da conversa sobre permanecer campeão após sofrer uma ruptura no músculo peitoral que o manteve fora de sua luta recentemente agendada contra Stipe. Miócico. Mesmo depois de Aspinall ter sido coroado campeão interino em sua ausência, Jones ainda deve retornar para a luta com Miocic em 2024.

Embora Aspinall tenha pedido a retirada do título, Smith discorda veementemente ao apontar o período de carência que Jones conquistou ao longo de uma carreira passada lutando contra os melhores dos melhores e deixando uma pilha de candidatos derrotados em seu rastro.

“Todos vocês sabem o que sinto por Jon Jones”, disse Smith durante o media day do UFC Vegas 83. “Eu odeio quando vocês me fazem perguntas onde eu tenho que dizer coisas boas sobre ele. Jon Jones pode fazer o que quiser. Realmente. Ele mereceu isso.

“Ele não é conhecido como um cara que foge das brigas. Independentemente do que digam sobre ele, ele nunca se desviou de um desafio. Ele sempre enfrenta o próximo melhor cara. Acho que em termos dele e de Stipe, acho que os dois deveriam ser capazes de fazer o que quiserem. Eu acho que eles mereceram. Acho que eles merecem.”

Depois que Jones sofreu a lesão que o tirou do UFC 295 em novembro, Miocic nem teve a chance de lutar contra Aspinall ou Sergei Pavlovich porque o CEO do UFC, Dana White, sentiu que seria um desrespeito ao seu status como indiscutivelmente o maior peso pesado do mundo. história da promoção.

Em vez disso, White optou por manter Miocic afastado dos gramados até que Jones estivesse saudável novamente para que eles pudessem lutar no próximo ano com o título do UFC em jogo.

Por mais que isso possa irritar alguns lutadores – incluindo Aspinall – Smith sabe que Jones x Miocic é o tipo de confronto que precisa acontecer, não importa quantos sentimentos possam ser feridos no processo.

“Queremos mesmo perder outra superluta?” Smith disse. “Há quanto tempo falamos sobre Anderson Silva e [Georges St-Pierre]? Anderson e Jon Jones e Khabib [Nurmagomedov] e quem quer que seja.

“Fizemos isso de um lado para o outro, queremos todas essas superlutas e agora temos a oportunidade de uma e todos estão pedindo que Jon perca o título. Não vamos estragar tudo. Vamos apenas deixá-lo se curar.

Smith entende o absurdo que Jones retornará para lutar contra Miocic enquanto Aspinall ainda mantém o título interino, mas isso apenas mostra a gravidade em torno daquele confronto em particular.

Enquanto isso, Aspinall pode continuar ocupado lutando contra outros adversários até que Jones e Miocic resolvam seus negócios de uma vez por todas.

“Eu sei que não faz absolutamente nenhum sentido haver um campeão interino e Jon defender contra alguém que não o é, mas não somos como outros esportes”, explicou Smith. “Podemos às vezes mudar as regras e apenas dar aos fãs e às pessoas o que eles querem.”