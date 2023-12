Antonela Roccuzzo e o Natal exclusivo da família Messi

Antonela Roccuzzo geralmente mostra as particularidades do Messi vida da família através de suas redes sociais e nesta ocasião mostrou alguns dos pacotes exclusivos que recebeu. Não só isso, mas ela também deu uma ideia da árvore personalizada que o A colheita ter.

Mas além de contar como será o dia deles em Rosário onde passarão as férias, ela resolveu antecipar o dia 25 de dezembro e resolveu abrir alguns dos presentes luxuosos que recebeu. Ela recebeu uma caixa da Tiffany & Co, marca com a qual trabalha e com a qual visitou recentemente Nova York e que continha um lenço com a inicial da joia.

Conheça algumas rotinas do treinador de Antonela Roccuzzo, glúteo meninoInstagram

“Querida Antonela, nesta temporada desejamos-lhe boas festas e que todos os seus sonhos se tornem realidade. Esperamos continuar a partilhar muitos momentos juntos”, dizia o cartão.

Mais uma vez em tom comercial, Antonela abriu outro dos presentes que havia recebido.

A marca esportiva Alo enviou para ela um calendário do advento com 24 presentes que encantou seus seguidores nas redes sociais. E se isso não bastasse A esposa de Messi também poderá desfrutar de alguns produtos capilares exclusivos da Guerlain.

Antonela resolvi exibi-los no local exato onde os presentes são abertos, ao lado da árvore e mostrar detalhadamente a decoração de Natal deste ano.

Messi com nova temporada em mente

A primeira temporada completa de Lionel Messi com Inter Miami da Liga Principal de Futebol começa em 21 de fevereiro de 2023, em casa contra Lago Salgado Real em um confronto três dias antes das outras partidas de abertura, e o oito vezes vencedor da Bola de Ouro pode perder pelo menos seis jogos pela seleção argentina.

A temporada regular termina com 14 jogos no dia 19 de outubro; o único time da liga de 29 times que não joga nesse dia é o Toronto, que termina no dia 5 de outubro em casa contra o Miami.