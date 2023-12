Antonela Roccuzzo mostra o trabalho duro de Lionel Messi na academia de Miami

Lionel Messi ainda está de férias depois Inter Miami eliminação prematura do MLSmas o craque argentino não está relaxando.

Embora ele tenha sido visto aproveitando as férias, sua esposa Antonela Roccuzzo compartilhou um vídeo de seu treinamento em um pequeno clipe que enlouqueceu os fãs argentinos.

Além do treino duro que pode ser visto na história do Antonela Conta do Instagram, as redes sociais não perderam o detalhe de ver Messi com um par de Seleção argentina shorts, além de uma camiseta branca.

Durante o breve vídeo em uma academia em Fort Lauderdale, Antonela Roccuzzo escreveu “queixo para cima”, junto com alguns emojis de fogo, como Messi realizaram exercícios de fortalecimento de braços e tórax com barra, com peso adicional para dificultar, acompanhados de Coelho Mau música, enquanto o instrutor contava as repetições.

“E é assim que você começa a segunda-feira”, ela legendou.

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo aproveitam a vida noturna de Miami

Como profissional Lionel Messi sabe que tem que se cuidar, mas nas férias esporte não é tudo.

Instagram @antonelaroccuzzo

O capitão da Argentina aproveita seu tempo livre em Miami e neste fim de semana foi jantar com Antonela Roccuzzo a um dos restaurantes mais luxuosos da cidade da Flórida, acompanhado por Sergio Busquetscompanheiro do argentino, e sua esposa Elena Galera.

O encontro aconteceu no luxuoso restaurante Peixe Sexy, onde passaram cerca de duas horas. O local está localizado no coração do centro de Brickell, um dos bairros mais cosmopolitas de Miami.

O Inter Miami as estrelas e seus parceiros não passaram despercebidos aos americanos. Uma multidão se reuniu em frente ao restaurante, na Avenida Miami, para tentar tirar fotos da icônica estrela.