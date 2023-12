Antonela Rocuzzo rouba a cena no casamento da irmã Carla… sem Leo Messi

Antonela Roccuzzo foi a estrela da noite seguinte Carla Roccuzzosua irmã se casou.

Numa noite estrelada na bela cidade de Rosário, Santa Fé, o Roccuzzo família celebrou o casamento de Carla, que deixou marca no coração de todos os presentes.

Antonela decidiu usar um design exclusivo e personalizado por Joti Harriague, vestido com decote em V e cintura recortada em verde Benetton. O design destacou sutilmente a feminilidade da empresária e modelo. O vestido deslumbrante é uma peça exclusiva e feita sob medida.

Embora as informações sobre o ocorrido sejam escassas, a grande operação de segurança montada em uma igreja na cidade de Rosário, chamou a atenção dos vizinhos, que começaram a se reunir em torno das cercas. Logo depois, eles perceberam para quem era o casamento e pensaram em potencialmente ver Lionel Messi começou a crescer.

Messi compareceu à celebração

A ausência do campeão argentino na cerimônia deveu-se a uma questão de “segurança”, após avaliação do acúmulo de torcedores ocorrido. Um vizinho comentou nas redes sociais como descobriu o casamento de Cunhada de Messi: “Começamos a caminhar e passamos por uma das igrejas mais lindas aqui de Rosário, a diferença de todos os outros dias é que era cercada e tinha muita gente fantasiada, então pensamos, casamento”.

Através das redes sociais foram conhecidos momentos do casamento, como os integrantes do grupo cumbia Los Totora com Messi. Os músicos deram show no casamento e foram fotografados com Messi, que usou um look casual elegante: camisa e tênis brancos e gravata e calça azuis.