Antonio Carlos Junior feliz em trazer novos fãs ao MMA após temporada do ‘Big Brother Brasil’

Antonio Carlos Junior está pronto para finalmente reentrar na jaula do PFL e retorna como uma estrela muito maior no Brasil.

“Shoeface” competiu sob a bandeira do UFC por muitos anos após vencer a terceira temporada do O Ultimate Fighter: Brasilum reality show que foi ao ar na maior rede do Brasil, TV Globo, em 2014. Nove anos depois, Junior entrou no ‘Big Brother Brasil’, um programa de incrível sucesso que alcançou bilhões de votos de fãs e acordos publicitários de 10 dígitos para a Globo em pouco mais de Duas décadas.

“Fico feliz em ver pessoas que não acompanhavam o esporte, mas agora o acompanham [after BBB]”, disse Junior no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “Sinto que representei bem o esporte, tornando-o mais popular, e só isso já me deixa feliz – e é ainda melhor do que ter mais fãs comigo agora.”

Com mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram após participação no programa de TV, “Shoeface” espera ajudar a levar a Professional Fighters League para a TV aberta da Globo em 2024. A organização de MMA fechou acordo com o pay-per da Globo -view Network Combate em 2023, canal que também transmite Bellator, ONE, KSW e outros eventos após encerrar seu contrato com o UFC no final de 2022.

“Seria ótimo, cara, eu adoraria”, disse Junior, campeão meio-pesado de 2021 do PFL. “A Globo é uma grande empresa e fez parceria com outra grande empresa do PFL. O UFC caiu muito desde que saiu do Combate, muita gente deixou de assistir, e passou a assistir PFL, Bellator, ONE. [PFL] tem tudo para crescer aqui no Brasil.”

“Shoeface” venceu lutas consecutivas na temporada de 2022 do PFL antes que uma lesão no joelho o obrigasse a sair do restante do ano, cancelando uma partida com Omari Akhmedov. Junior tirou um ano de folga em 2023 para reabilitar o joelho — e fazer parte do Big Brother Brasil — e sente falta da ação.

Junior disse que discutiu a ideia de competir no primeiro card do PFL do ano, possivelmente em fevereiro, com a colisão dos campeões do PFL e do Bellator, mas foi aconselhado por sua equipe a esperar pelo início da temporada regular em abril. “Shoeface” está treinando atualmente em sua cidade natal, Salvador, Brasil, e retornará à Flórida em janeiro para iniciar seu acampamento no American Top Team.

“Mal posso esperar para lutar de novo”, disse Junior. “O formato do PFL é diferente das outras promoções porque a temporada começa em abril e termina em novembro, então temos que estar preparados para lutar quatro vezes em questão de meses. Tem alguns lutadores do Bellator chegando, e adicioná-los ao elenco do PFL impulsiona ainda mais a empresa no mercado. Isso tornará o esporte mais competitivo. Temos grandes lutadores no Bellator, temos grandes lutadores no PFL, então essa parceria será mais difícil para os lutadores, mais competitiva e isso é melhor para os fãs. Os fãs terão lutas melhores.”

“O UFC nunca vai sofrer, sempre vai dizer que é o melhor, que tem os melhores lutadores”, continuou. “Eles são a organização mais antiga, o PFL é mais jovem, mas você vê muitos campeões ou contendores do UFC migrando e perdendo, então tem muitos lutadores que às vezes não são conhecidos pelos fãs e que na verdade são bem mais duros. O UFC tem grandes lutadores, sem dúvida, mas o PFL e o Bellator não ficam atrás.”