Antonio Gates apóia o técnico do Chargers, Brandon Staley, diz que a organização não deveria demiti-lo

Os Chargers estão em último lugar e praticamente todos acreditam que é uma conclusão precipitada, treinador principal Brandon Staley perderá o emprego… e isso seria um erro, segundo Antonio Portõesum dos maiores jogadores da história da franquia.

TMZ Esportes encontrou o 8x Pro Bowler no início desta semana em Los Angeles, que passou todas as suas 16 temporadas como profissional com os Bolts, e perguntou-lhe se era hora de Staley dar o fora depois de outra temporada decepcionante no SoCal.

“Sabe, eu pessoalmente não acho [the coach should be fired]”, AG nos disse.

O candidato ao Hall da Fama explicou seu raciocínio… “Só por causa do relacionamento que ele tem com os jogadores. Eu sou fã de ‘Você consegue fazer os caras jogarem para você?’ Sinto que Staley tem um relacionamento com os jogadores e acredito nisso principalmente porque estive naquele vestiário”.

Staley é o HC desde a temporada de 2021… e embora o time esteja repleto de talentos, incluindo a estrela QB Justin Herbert, a equipe tem lutado para obter qualquer sucesso na pós-temporada. Na temporada passada, os Chargers, com 10 vitórias, perderam para o novato Jacksonville Jaguars na rodada Wild Card, e este ano foi um desastre.

As coisas têm estado tão ruins para o time 4-7 que há conversas quase constantes sobre quem poderia substituir Staley após sua morte quase garantida… e Bill Belichick geralmente está no topo da lista.

As coisas também não estão indo bem para o técnico vencedor de 6 vezes no Super Bowl (8 no total) na outra costa. Bill e proprietário Roberto Kraft supostamente tiveram tensão, e não é loucura pensar que Belichick vai embora ou até mesmo é demitido após a temporada de 2023.

Perguntamos a Gates se ele acreditava que Belichick seria uma boa opção em Los Angeles.

“Acho que Belichick é um vencedor comprovado e histórico. Por que ele não seria bom para qualquer time? Não sei se esses caras conseguem se comprometer com esse estilo de jogo. Não tenho certeza. Não sei.

“Mas sabemos que ele é um vencedor comprovado. Só não sei se o seu estilo de jogo ainda é considerado valioso na Liga Nacional de Futebol”.

Os Chargers têm 6 jogos restantes… incluindo um confronto com os Pats neste domingo.