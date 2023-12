ANÚNCIO da Caixa Econômica AFETARÁ brasileiros

No território brasileiro, a realidade econômica tem se mostrado complexa para muitos habitantes. Diversos cidadãos se veem atolados em dívidas e à procura de alternativas para controlar seus compromissos financeiros. E a Caixa Econômica está tentando resolver tal situação.

Tendo em vista essa situação, a Caixa Econômica divulgou um pronunciamento oficial. A instituição apresentou dados cruciais para os cidadãos que enfrentam esse cenário.

Pronunciamento oficial da Caixa Econômica Federal

Na divulgação oficial, a Caixa Econômica Federal revelou que alcançou um total de R$ 6 bilhões em débitos renegociados através do programa Desenrola Brasil. Assim, houve um benefício de cerca de 284 mil brasileiros.

O intuito principal desta iniciativa é fornecer termos especiais para a renegociação de dívidas. Isso inclui descontos que podem chegar a 90% para a regularização dos compromissos financeiros. Até o dia 12 do mês passado, um total de 360.955 acordos foram finalizados.

Aprimoramento no acesso à plataforma beneficiará ainda mais os brasileiros

Uma das inovações introduzidas pela Caixa é a revisão das diretrizes de acesso à plataforma Desenrola Brasil por intermédio da conta GOV.BR. Agora, os usuários com contas de nível Bronze têm permissão para entrar na plataforma, conferir seus acordos e negociar opções de pagamento integral.

Por outro lado, os titulares de contas GOV.BR, com status prata ou ouro, têm a alternativa de optar por planos de pagamento parcelados. Isso proporciona uma abordagem mais adaptável para pessoas endividadas.

Extensão do programa para Beneficiários da Faixa 1



Você também pode gostar:

Outra alteração significativa anunciada pela Caixa é a extensão do Programa para os beneficiários da Faixa 1 até o último dia de março de 2024. Esta é uma ótima chance para os clientes desta categoria de renda ajustarem suas pendências financeiras e almejarem uma estabilidade econômica futura. No entanto, para os beneficiários da Faixa 2, o programa será encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Iniciativa “Tudo em Dia” da Caixa Econômica Federal

Além do mencionado programa Desenrola Brasil, a Caixa Econômica Federal disponibiliza alternativas adicionais de negociação através da iniciativa “Tudo em Dia”. Esta proposta oferece termos especiais para a renegociação de créditos em espécie, com reduções que podem atingir até 90% ou opções de parcelamento que se estendem por até 120 meses.

Para usufruir destas condições, é requerido um pagamento inicial equivalente a 10% do montante total para clientes em atraso. Esta é uma excelente chance para ajustar suas pendências financeiras de maneira mais acessível e vislumbrar uma reestruturação econômica.

Ofertas exclusivas para quem é cliente da Caixa

As ofertas destinadas aos clientes da Caixa Econômica Federal transcendem as meras renegociações de créditos. Indivíduos que possuem pendências relacionadas a empréstimos para habitação também têm a contemplação com termos de negociação especiais, incluindo opções como consolidação e pausa nos pagamentos.

É relevante ressaltar que as propostas são únicas e personalizadas. Dessa forma, levarão em consideração as especificidades de cada contrato e cliente, com o objetivo de oferecer soluções sob medida para cada circunstância.

Informações adicionais

Para maiores detalhes sobre o programa Desenrola Brasil e a iniciativa “Tudo em Dia” da Caixa Econômica Federal, é possível consultar o portal oficial da Caixa Econômica federal. Mas é possível também estabelecer contato através dos telefones 4004 0 104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (demais localidades).

A Caixa Econômica Federal também disponibiliza uma relação abrangente de canais de suporte em seu site. Com isso, permite que os clientes escolham a forma de atendimento mais conveniente para suas necessidades.