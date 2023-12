Any Any ABRE VAGAS em NOVE cidades; Veja os cargos!

A Any Any, empresa que é referência de qualidade, estilo e conforto, que conquistou o público feminino e mudou o mercado de moda íntima nacional, está contratando pessoas no mercado. Dessa forma, antes de falar com mais ênfase, consulte a lista de postos de trabalho vagos e suas respectivas localidades:

Operador (a) de Caixa – OUTLET PREMIUM – Itupeva – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – OUTLET PREMIUM – Extra Natal – Itupeva – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja de Shopping – Jundiaí – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja Shopping – GRANJA VIANA – Cotia – SP – Lojas / Shopping: Responsável pelo atendimento ao cliente. Utilizar os processos de venda: abordagem/sondagem/apresentação dos produtos / argumentação / contorno de objeções e finalização. Orientar o cliente nas especificações de cada produto;

Vendedor (a) Geral – Extra Natal – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – Shopping Iguatemi Campinas – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – Shopping Eldorado – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – Park Shopping São Caetano – São Caetano do Sul – SP – Lojas / Shopping;

Atendente de Caixa – Araçariguama – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Extra De Natal – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Extra De Natal – Sorocaba – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Extra De Natal – São Roque – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Any Any

Sobre a Any Any, vale destacar que são mais de 50 lojas próprias distribuídas em São Paulo Capital, Interior, Distrito Federal e em Curitiba.

Presente também em 300 pontos de vendas em diferentes regiões do Brasil, a Any Any oferece em suas lojas um mix completo de pijamas e homewear: Pijama, Pijama Soft, Camisola, Linha Maternidade, Short Doll, Plus Size, Lingerie, Pantufa e Sapatilha, além das linhas para o público Infantil e Masculino. Levando a eles o conceito de dormir com estilo.

Desde 2006 recebe o prêmio de melhor loja de lingerie do varejo, prêmio oferecido pelo Alshop em votação espontânea do público consumidor.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que você já verificou a lista de cargos da Any Any, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

