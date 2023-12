Após DECISÃO do Governo PREÇO das GELADEIRAS podem SUBIR para pelo menos R$5MIL

A decisão recente do Ministério de Minas e Energia (MME) pode levar a um aumento substancial no preço dos refrigeradores no Brasil.

O Novo Programa de Metas para Refrigeradores e Congeladores

O MME aprovou um novo programa de metas para refrigeradores e congeladores de uso doméstico. A ideia é melhorar a eficiência energética dos aparelhos fabricados e vendidos no país.

Implementação Gradual do Programa

O programa será implementado em duas etapas. A primeira etapa ocorrerá de 2024 a 2025. A segunda etapa ocorrerá de 2026 a 2027. Os prazos têm como objetivo permitir que os fabricantes, importadores e comercializadores se adaptem aos novos índices de eficiência energética.

Impacto no Mercado de Refrigeradores

A Eletros, associação que representa a indústria, prevê que essas novas regras eliminarão cerca de 83% dos refrigeradores atualmente vendidos no Brasil. Isso poderia levar a um aumento nos preços, com a maioria dos refrigeradores passando a custar mais de R$ 5 mil.

Consequências para os Consumidores e a Indústria

Os consumidores de baixa renda serão os mais afetados por esse aumento de preço. Além disso, a indústria pode sofrer com a perda de empregos.



Resposta da Indústria

Renato Alves, diretor da Eletros, expressou preocupação com as novas regras. Ele acredita que elas podem levar à perda de centenas de postos de trabalho nos próximos meses.

Benefícios Ambientais e Econômicos

As mudanças nas normas de eficiência energética podem ter benefícios ambientais significativos. O ministério estima que cerca de 5,7 milhões de toneladas de gás carbônico deixarão de ser emitidas até 2030. Além disso, a medida pode gerar uma economia de energia elétrica de 11,2 Terawatthora (TWh) até 2030.

Embora a nova política possa levar a um aumento no preço dos refrigeradores, ela também pode trazer benefícios significativos em termos de economia de energia e redução das emissões de carbono. No entanto, é essencial considerar o impacto nos consumidores de baixa renda e na indústria de fabricação de refrigeradores.