aposta fatura R$ 4,8 milhões no Dia de Sorte

O sonho de se tornar milionário quase foi alcançado por vários brasileiros que fizeram suas apostas para os concursos de sábado (23), das Loterias da Caixa Econômica Federal. Os resultados das categorias Quina, Lotofácil, Dia de Sorte, Timemania, +Milionária e Federal foram exibidos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com a maioria dos prêmios acumulando para as próximas rodadas.

Resultado Loterias – Lotofácil

De acordo com a Caixa, um apostador da Lotofácil conseguiu acertar os números do globo do concurso 2987. O bilhete veio de Porto Velho (RO) e levou R$ 3.785.291,04.

Números sorteados

01-03-04-06-07-08-11-12-13-14-15-16-17-18-20

Outros acertos

14 acertos – 297 apostas ganhadoras (R$ 1.702,36)

13 acertos – 9448 apostas ganhadoras (R$ 30,00)

12 acertos – 121550 apostas ganhadoras (R$ 12,00)

11 acertos – 684553 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Resultado Loterias – Quina

No concurso 6324 da Quina, ninguém conseguiu acertar os cinco números sorteados no globo. Porém, vários apostadores foram premiados em faixa menores.



Números sorteados

12-22-38-44-71

Outros acertos

4 acertos – 106 apostas ganhadoras (R$ 4.153,97)

3 acertos – 4.914 apostas ganhadoras (R$ 85,33)

2 acertos – 116.515 apostas ganhadoras (R$ 3,59)

Resultado Loterias – Dia de Sorte

O Dia de Sorte do concurso 853 premiou nenhuma aposta de Belo Horizonte em R$ 4.872.571,96.

Números sorteados

01-02-10-16-24-25-27

Mês da sorte: Julho

Outros acertos

6 acertos – 87 apostas ganhadoras (R$ 3.494,69)

5 acertos – 3.381 apostas ganhadoras (R$ 25,00)

4 acertos – 46.388 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da sorte – 133.582 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Resultado Loterias – Timemania

Nenhum apostador da Timemania gabaritou os 7 números e o time do coração do concurso 2032. Porém, outros brasileiros foram contemplados de acordo com seus palpites.

Números sorteados

01-05-13-16-17-42-43

Time do coração: Cuiabá

Outros acertos

6 acertos – 4 apostas ganhadoras (R$ 26.201,65)

5 acertos – 158 apostas ganhadoras (R$ 947,61)

4 acertos – 2.646 apostas ganhadoras (R$ 10,50)

3 acertos – 23.002 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do coração – 6.872 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Resultado Loterias – +Milionária

Na +Milionária nenhum apostador marcou os 6 números e 2 trevos contemplados no bilhete do concurso 106. No entanto, outros brasileiros receberam prêmios conforme seus palpites e trevos.

Números sorteados

21-22-37-42-46-50

Trevos: 3 e 4

Outros acertos

5 acertos + 2 trevos – 4 apostas ganhadoras (R$ 114.435,31)

5 acertos + 1 ou nenhum trevo – 25 apostas ganhadoras (R$ 8.137,62)

4 acertos + 2 trevos – 87 apostas ganhadoras (R$ 1.753,80)

4 acertos + 1 ou nenhum trevo – 1483 apostas ganhadoras (R$ 146,98)

3 acertos + 2 trevos – 2359 apostas ganhadoras (R$ 50,00)

3 acertos + 1 trevo – 17643 apostas ganhadoras (R$ 24,00)

2 acertos + 2 trevos – 19870 apostas ganhadoras (R$ 12,00)

2 acertos + 1 trevo – 145574 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Resultado Loterias – Federal

Já no concurso 5827 da Federal, cinco apostadores tiveram seus bilhetes sorteados, portanto, levaram para casa prêmios de R$ 12 mil a R$ 1,350 milhão.

Sorteados

1º Prêmio – 001413 -São Paulo/SP – R$ 1.350.000,00

2º Prêmio – 007634 – Santa Barbara D’Oeste/SP – R$ 15.500,00

3º Prêmio – 004028 – Campina/SP – R$ 14.000,00

4º Prêmio – 084015 – Firmino Alves/BA – R$ 13.000,00

5º Prêmio – 073349 – Garça/SP – R$ 12.227,00

Como jogar nas Loterias?

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30.

Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

Dia dos sorteios das Loterias