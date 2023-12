Apostador da Mega da Virada tem bilhete roubado e Caixa terá que pagar; Veja quanto

A Caixa Econômica Federal terá que pagar um valor referente a um bolão da Mega da Virada de 2022, no qual o apostador teve seu bilhete roubado em um furto em Florianópolis (SC). Sendo assim, o jogador, que comprovou sua participação no bolão, terá direito a receber R$ 11.420,27 da instituição financeira. A aposta continha um total de 20 números, e acertou a quina do sorteio no ano passado.

A Caixa terá de pagar o valor conforme decisão do juiz Marcelo Krás Borges, da 6ª Vara da Justiça Federal da capital catarinense. Segundo informações do processo, o bilhete sorteado foi comprado no dia 28 de dezembro através do WhatsApp da lotérica, permitindo que o jogador apresentasse os comprovantes de pagamento, que incluíam outras apostas.

O bilhete premiado também continha um código de identificação, o qual pertencia a uma cota de 100. O furto ocorreu no dia 30 de dezembro, ou seja, antes do sorteio ser realizado, sendo registrado em um boletim de ocorrência. No entanto, a Caixa se recusou a pagar o valor na época, levando o caso para a Justiça.

De acordo com o juiz: “Fica demonstrado que o autor detinha posse do bilhete premiado até o dia do furto, sendo suficiente para a comprovação da condição de ganhador”. Além disso, o juiz comentou que existem precedentes que admitem o pagamento nestes casos, desde que comprovada a posse do bilhete.

Desenrola Brasil na Caixa

O Desenrola Brasil é um programa criado pelo governo federal para que os consumidores brasileiros possam renegociar suas dívidas. O programa iniciou sua segunda fase em outubro, e novos dados apontam que a Caixa Econômica Federal já renegociou R$ 5 bilhões em dívidas através da campanha.

Em novembro, ocorreu o Dia D – Mutirão Desenrola, que contou com a participação da Caixa, sendo que as agências do banco abriram uma hora mais cedo para os atendimentos. O mutirão do Desenrola Brasil foi realizado para incentivar a renegociação de dívidas e o alcance do programa do governo.

Segundo o presidente da Caixa, Carlos Vieira, em entrevista ao Repórter Brasil, da TV Brasil: “A intenção é que a gente intensifique a viabilização da população para que acesse esses benefícios, que, em alguns casos, pode chegar a 99% da dívida”. Além disso, ainda na entrevista, Vieira comentou sobre a nova etapa do Desenrola Brasil, iniciada nesta semana, permitindo a renegociação de dívidas de até R$ 20 mil.



Novidade para MEI

O aplicativo Caixa Tem recentemente passou a contar com a venda do Rapidex MEI, através da Caixa Assistência. O Rapidex MEI é um pacote de produtos de assistência, oferecido aos Microempreendedores Individuais, o qual disponibiliza ajuda 24 horas para imóveis, carros e motos. Além disso, o pacote conta com mão de obra qualificada em hidráulica e elétrica, chaveiro, reboque e troca de pneu, entre outros benefícios.

Este novo produto vendido pelo Caixa Tem custa apenas R$ 29 por mês, também existindo a possibilidade de fazer planos. Nesse sentido, no plano de seis meses o usuário pagará R$ 149 (R$ 24,83 por mês), e no plano de doze meses o valor fica em R$ 280 (R$ 23,33 por mês).