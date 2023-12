app começa a ser atualizado com as informações de dezembro

O governo federal começa a atualizar nesta segunda-feira (4), as informações de dezembro do Bolsa Família no app oficial do programa. É através desta atualização que os usuários poderão identificar quais são os valores que serão pagos em suas contas no último mês de 2023.

Normalmente, a atualização das informações acontece a partir do dia 10 de cada mês. Entretanto, em dezembro a expectativa do governo federal é antecipar os pagamentos, para que todos os usuários consigam receber o benefício antes das festas de final de ano.

Deste modo, o plano é realizar as liberações entre os dias 11 e 22 deste mês. Assim, todos os mais de 21 milhões de usuários poderão receber o saldo em suas contas em até dois dias antes da véspera de natal. Assim como nos meses anteriores, o cidadão terá que se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando você poderá receber o saldo.

Abaixo, você pode conferir a data exata de pagamento do seu Bolsa Família para este mês de dezembro:

Usuários com NIS final 1: 11 de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 12 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 13 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 14 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 15 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 18 de de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 19 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 20 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 21 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 22 de dezembro (sexta-feira).

Por que é importante consultar o app

Consultar o app do Bolsa Família é uma tarefa muito importante, sobretudo para as pessoas que ainda não fazem parte do programa e que desejam entrar no benefício. Com a atualização das informações, será possível entender qual se você foi selecionado para os pagamentos de dezembro ou não.

Para além disso, o usuário também poderá identificar outras informações importantes, como a data exata do pagamento do seu benefício, além do valor que estará disponível em sua conta poupança social digital do Caixa Tem.

Mas mesmo as pessoas que já fazem parte do Bolsa Família, precisam consultar as informações do aplicativo. Afinal de contas, é por este meio que o governo federal confirma quem são as pessoas que poderão seguir recebendo o benefício, e quem foi excluído por algum motivo.



No caso de uma exclusão, o indivíduo também poderá confirmar através do app qual foi o motivo do cancelamento, ou bloqueio, assim como as dicas para retornar ao programa social.

Meu app do Bolsa Família não atualizou

Se você consultou o app do Bolsa Família e percebeu que ele ainda não atualizou com as informações de dezembro, não há problema. Segundo o ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, as atualizações acontecem de maneira lenta, de modo que as contas estão sendo atualizadas aos poucos.

O plano do ministério é atualizar todas as contas de todos os usuários até esta terça-feira (5). Assim, ao menos até amanhã, todos poderão entender qual é a situação das suas contas para este mês de dezembro.

Suspensões do Bolsa Família devem seguir

Pouco mais de 8,3 milhões de usuários de todas as regiões do país foram suspensos do Bolsa Família entre os meses de março e novembro deste ano. É o que revelam os dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Segundo o Ministério, estes ajustes foram realizados depois de um processo de “correção e qualificação dos registros das famílias inscritas” no Cadúnico. Na visão da pasta, boa parte das pessoas que estavam recebendo o dinheiro do Bolsa Família não faziam parte do público alvo, ou seja, eram pessoas que estariam recebendo o saldo de forma indevida.

Uma parcela importante das pessoas que foram excluídas, no entanto, afirma que a exclusão foi injusta, e que não entendem exatamente o porquê de a exclusão ter sido efetuada pelo atual governo.