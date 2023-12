App para saber quem te bloqueou no Instagram; confira avaliação

O Instagram não dispõe de uma funcionalidade nativa que permita aos usuários descobrir quem os bloqueou ou deixou de seguir. Como resultado, muitos recorrem a aplicativos de terceiros para obter essas informações. Contudo, o uso desses apps pode representar uma séria ameaça à segurança do usuário. Vamos explorar mais sobre esses aplicativos e os perigos relacionados ao seu uso.

O que é um Aplicativo de Monitoramento no Instagram?

Os aplicativos de monitoramento no Instagram são ferramentas criadas por empresas terceirizadas que prometem revelar quem deixou de seguir ou bloqueou uma conta na rede social. Esses apps costumavam ser úteis, aproveitando a plataforma do Instagram para acessar dados das contas. No entanto, alterações recentes na API do Instagram levaram a resultados imprecisos, fazendo com que os usuários compartilhem informações desnecessárias.

Riscos Associados ao Uso desses Aplicativos

O uso desses aplicativos traz consigo um alto risco de comprometer a segurança da conta do Instagram. Ao fornecer informações de login a esses aplicativos de terceiros, os usuários também estão compartilhando seus dados pessoais, o que pode resultar em invasões de privacidade e perda permanente da conta.

O que Mudou na API do Instagram?



Você também pode gostar:

As recentes mudanças na API do Instagram afetaram a eficácia desses aplicativos de rastreamento. Essas alterações tornaram esses apps menos confiáveis e precisos do que antes.

Como Verificar Quem Te Segue ou Bloqueou no Instagram?

Para verificar se alguém te segue, acesse o perfil dessa pessoa e verifique a lista de seguidores. Se sua conta estiver no topo, isso significa que a pessoa te segue. Para verificar se alguém te bloqueou, você pode procurar pelo nome do usuário na barra de pesquisa. Se o perfil não aparecer, é provável que você tenha sido bloqueado.

Por Que Evitar Aplicativos de Terceiros?

Há diversos motivos para evitar o uso de aplicativos de terceiros. Primeiramente, esses apps podem não fornecer resultados precisos devido às recentes alterações na API do Instagram. Além disso, ao fornecer suas informações de login a esses aplicativos, você está potencialmente compartilhando seus dados pessoais e colocando sua conta em risco.

Quais Problemas Posso Enfrentar?

Ao usar esses aplicativos, você pode enfrentar vários problemas, como invasões de privacidade, perda permanente da conta do Instagram e perda de todas as suas postagens, seguidores, conversas e stories.

Como Proteger Minha Conta no Instagram?

Se você já usou um desses aplicativos e forneceu suas informações, ainda é possível evitar problemas futuros. Primeiramente, desconecte-se e remova o aplicativo do seu celular. Em seguida, altere sua senha imediatamente para evitar possíveis invasões.

Autenticação de Dois Fatores

Para aumentar a segurança da sua conta, ative a autenticação de dois fatores. Isso exigirá um código durante o login, especialmente se o acesso for feito a partir de um dispositivo desconhecido.

Embora os aplicativos de monitoramento no Instagram possam parecer úteis, os riscos associados ao seu uso superam os benefícios. É sempre melhor garantir a segurança da sua conta e evitar o compartilhamento de informações pessoais com terceiros. Lembre-se, a segurança online deve ser sempre sua prioridade.

Novidade no Instagram

Uma nova funcionalidade do Instagram permite que os usuários vejam como uma foto específica se parecerá em seu feed antes de realmente publicá-la. Esta funcionalidade é especialmente útil para aqueles que se preocupam com a estética do seu feed do Instagram.

Como Acessar a Pré-visualização

Para acessar a pré-visualização de uma foto antes de publicá-la no Instagram, siga os passos abaixo:

Toque no ícone ‘+’ no centro da barra de menu inferior do aplicativo. Selecione a foto que deseja publicar. Antes de avançar para a publicação, clique no botão ‘Mostrar Visualização’.

Este botão está localizado no centro da tela, na etapa de filtros e edição, logo abaixo da foto.

Dica Importante

A nova funcionalidade está sendo lançada gradualmente, portanto, pode não estar disponível para todos os usuários no momento.

A Importância da Estética do Feed

Para muitos usuários do Instagram, manter um feed visualmente agradável é extremamente importante. A nova funcionalidade de pré-visualização permite que esses usuários vejam exatamente como uma nova foto se encaixará em seu feed antes de publicá-la, ajudando a manter uma estética consistente.