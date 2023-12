Aprenda a CONSULTAR o Bolsa Família pelo Whatsapp

O Bolsa Família é um programa social extremamente importante no Brasil, que visa ajudar as famílias de baixa renda a superarem a pobreza e garantir melhores condições de vida. Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) lançou uma nova plataforma para facilitar o acesso e fornecer informações sobre o programa: o Bolsa Família via WhatsApp. Neste artigo, você encontrará todas as informações necessárias para entender como utilizar essa plataforma, esclarecer dúvidas e obter orientações relacionadas ao benefício.

Como funciona o Bolsa Família via WhatsApp?

O WhatsApp do Bolsa Família é um canal de atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h, e também nos fins de semana durante a folha de pagamento do programa. Para entrar em contato, basta adicionar o número +55 61 4042 1552 à lista de contatos do seu celular. Através desse canal, os beneficiários podem esclarecer dúvidas sobre diversos benefícios e receber orientações relacionadas ao programa social.

Vantagens do Bolsa Família via WhatsApp

Uma das principais vantagens do Bolsa Família via WhatsApp é a agilidade no atendimento e na obtenção de informações. Diferente de outros canais de consulta, como a Ouvidoria MDS e o telefone 121, o WhatsApp do Bolsa Família não depende da Caixa para atualizar as informações, proporcionando respostas mais rápidas e precisas aos beneficiários. Além disso, o atendimento também está disponível nos fins de semana durante a folha de pagamento do programa, o que facilita o acesso às informações em momentos mais convenientes para as famílias.

Como consultar o Bolsa Família via WhatsApp?

Para consultar o Bolsa Família via WhatsApp, basta adicionar o número +55 61 4042 1552 à lista de contatos do seu celular e enviar uma mensagem. Os operadores do MDS estarão disponíveis para responder às suas perguntas e fornecer orientações relacionadas ao benefício. É importante lembrar que o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h, e também nos fins de semana durante a folha de pagamento do programa.

Outros canais de consulta do Bolsa Família

Além do WhatsApp, existem outros canais de consulta do Bolsa Família disponíveis para os beneficiários. É possível obter informações pelo WhatsApp da Caixa (0800 104 0 104), pela Central Caixa 111, e pelo Caixa Cidadão (0800 726 0207). Esses canais também proporcionam esclarecimentos e orientações sobre o benefício, sendo uma alternativa para quem não utiliza o WhatsApp ou prefere outros meios de comunicação.



Datas de pagamento do Bolsa Família

É importante ficar atento às datas de pagamento do Bolsa Família para garantir o acesso ao benefício. Abaixo, estão listadas todas as datas de pagamento do bolsa família no próximo mês, alinhadas com as datas de repasse. Vale destacar que a sequência segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS Final Data de Pagamento 1 Data 1 2 Data 2 3 Data 3 4 Data 4 5 Data 5 6 Data 6 7 Data 7 8 Data 8 9 Data 9 0 Data 10

O que é o vale-gás no Bolsa Família?

O vale-gás é um benefício social destinado especificamente à aquisição de gás de cozinha. Ele visa proporcionar suporte direto a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo o acesso a um recurso essencial para o preparo de alimentos e para o bem-estar doméstico. Geralmente, o vale-gás é distribuído em forma de vouchers ou cartões pré-pagos, permitindo que os beneficiários o utilizem exclusivamente para a compra do botijão de gás. Este benefício é uma medida importante para assegurar o acesso a uma fonte de energia essencial nas residências de famílias de baixa renda.

Quem tem direito ao vale-gás?

O vale-gás é destinado a famílias de baixa renda que estão registradas no Cadastro Único, um instrumento fundamental para acessar diversos benefícios sociais do governo. Para ser beneficiária, a renda familiar mensal deve ser de, no máximo, meio salário mínimo por pessoa, o que equivale a R$ 660,00 em 2023. Além disso, famílias que já recebem benefícios de outros programas sociais ou assistenciais, como o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC), também podem ter direito a esse auxílio. Na última distribuição, o benefício alcançou 5,63 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Valor do Bolsa Família de Dezembro

O valor do Bolsa Família para o mês de dezembro varia de acordo com o perfil de cada família e os benefícios a que têm direito. Em novembro, o valor médio foi de R$ 677,88 para 21,18 milhões de famílias. Para dezembro, será pago o valor de R$ 142 por integrante da família, acrescido dos seguintes adicionais:

Benefício Primeira Infância: R$ 150, destinado a 9,59 milhões de crianças de 0 a 6 anos.

Benefício Variável Familiar: R$ 50, destinado a 15,69 milhões de jovens de 7 a 18 anos, e a 637,37 mil gestantes.

Benefício Variável Nutriz: R$ 50, destinado a 349 mil famílias que tenham bebês de até 6 meses.

Além dos valores tradicionais, a folha de dezembro incluirá a última parcela do Vale Gás em 2023 e o abono natalino para 693 mil famílias da Paraíba.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

Para se cadastrar no Bolsa Família, é necessário atender aos critérios de renda estabelecidos, que delimitam a entrada de famílias que se enquadram no perfil do programa. Além disso, é essencial estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com as informações da família atualizadas nos últimos 24 meses, e comprovar uma renda familiar mensal por pessoa de até R$ 218. O ingresso das famílias depende de fatores orçamentários e da atualização das informações na base de dados. Famílias com dados inconsistentes no Cadastro Único podem ser impedidas de ingressar no programa até que as inconsistências identificadas sejam corrigidas.

Lembre-se de que o Bolsa Família via WhatsApp é uma excelente opção para esclarecer dúvidas e obter orientações sobre o benefício. Utilize essa plataforma para consultar informações sobre o programa, as datas de pagamento e os valores a serem recebidos. Aproveite essa facilidade para garantir o acesso aos benefícios do Bolsa Família e melhorar a qualidade de vida da sua família.