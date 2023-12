Aramis ABRE VAGAS no Nordeste e no Sudeste; Saiba mais!

A Aramis, empresa que atua no mercado de moda masculina há mais de 25 anos, com excelência em qualidade, alinhada ao que há de novo em menswear pelo mundo, está com ótimas oportunidades disponíveis no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista de postos de trabalho abertos:

Vendedor (a) de Loja – Guarulhos – SP – Efetivo;

Auxiliar de Vendas – Guarulhos – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Guarulhos – SP – Efetivo;

Estoquista – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Jundiaí – SP – Efetivo;

Auxiliar de Vendas – Jundiaí – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Jundiaí – SP – Efetivo;

Estoquista – Jundiaí – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Auxiliar de Vendas – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Estoquista – Santana de Parnaíba – SP – Lojas / Shopping;

Consultor (a) de Vendas – Mossoró – RN – Atendimento.

Mais sobre a Aramis

Falando mais sobre a Aramis, podemos frisar que a companhia foi criada em 1995 por Henri Stad, empresário francês com 45 anos de experiência no setor têxtil. A proposta da grife sempre se baseou em uma moda masculina moderna e sofisticada, com poder de inovação e tino comercial. Foi a primeira a trazer para o mercado brasileiro a camisaria de fio egípcio.

Atualmente, conta com uma equipe de estilo que acompanha as tendências mundiais e realiza pesquisas internacionais constantes sobre consumo. Com um mix de produtos de qualidade indiscutível, é referência no lifestyle masculino, com alfaiataria de corte e caimento impecáveis em peças que vão do moderno ao mais clássico.

Presente em todos os estados brasileiros, com 83 lojas, entre próprias e franquias, sendo cinco outlets, loja online e presença nas principais multimarcas do país. Inovando constantemente, se mantém conectada às tendências e demandas da moda masculina contemporânea.

Em relação aos colaboradores, vale frisar que a Aramis valoriza as atitudes positivas, o brilho no olhar, e a paixão por fazer acontecer. Por fim, se você é entusiasmado, proativo e possui habilidades excepcionais de atendimento ao cliente, esta é a sua chance de fazer parte de uma empresa que valoriza o estilo e a excelência!

Agora que a lista de vagas da Aramis já está disponível, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. Por lá, é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

