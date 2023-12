Ariana Grande e Ethan Slater morando juntos enquanto o relacionamento fica sério

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Ariana e Ethan estão morando sob o mesmo teto na cidade de Nova York. Dito isto, disseram-nos que cada um mantém uma residência separada, mas estão juntos quase o tempo todo.

Uma fonte disse ao TMZ, além de compartilharem um interesse comum em atuar… eles “vibram juntos” e gostam da companhia um do outro a ponto de preferirem passar um tempo juntos como casal do que passear pela cidade em restaurantes chiques.

Fomos informados de que Ariana retornará à Inglaterra no início do próximo ano para terminar as filmagens de “Wicked”. Não está claro se Ethan irá… ele tem um compromisso é Broadway onde ele estrela “Spamalot”. Mesmo que eles estejam em continentes separados enquanto ela termina o filme, fomos informados de que ela estará na Inglaterra apenas por um curto período de tempo.