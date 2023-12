Ariana Madix e outras estrelas de ‘Vanderpump’ doam muito para um amigo com tumor cerebral

Ariana Madix abriu muito sua carteira para ajudar um amigo da família ‘Regras de Vanderpump’ … isso depois de um grande problema de saúde que está ameaçando sua vida.

AM estava entre as várias estrelas do ‘VP’ que chamaram a atenção para a página GoFundMe de Jessé Montana – quem é amigo deles e quem apareceu no reality show. Ele revelou recentemente que foi diagnosticado com um tumor cerebral e está procurando arrecadar fundos para sua internação no hospital… porque ele será operado na segunda-feira.

Como dissemos… muitos membros do elenco de ‘Vanderpump’ doaram, mas Ariana foi de longe quem desembolsou mais – oferecendo uma doação de US$ 9.000 para ajudar Jesse.

Na esperança de que os inesperados problemas de saúde de Jesse não o deixem com um fardo financeiro, a página GFM tem como meta arrecadar US$ 100.000.

O elenco começou a doar no fim de semana… e outras contribuições ‘VPR’ incluídas Katie Maloney doando US$ 3.000, Scheana Shay gastando US$ 2.000, Tom Schwartz dar Rachel Levis lascado em $ 500.



‘VPR’ abaixo Brittany Cartwright dar Kristen Doute doou US$ 100 e o produtor executivo do programa, Alex Baskin deu $ 250. As doações emocionaram Jesse… que disse em seu IG Stories antes da cirurgia na segunda-feira que “ficará para sempre chocado com a rapidez com que a vida pode mudar”.