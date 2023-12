Arlene Silver, a mulher que roubou o coração de Dick Van Dyke

Dick Van Dyke e sua esposa, Arlene Silver, viveram uma encantadora história de amor digna dos melhores romances do cinema.

Enquanto o lendário ator comemorava seu 98º aniversário com um especial CBS homenagem, os fãs foram lembrados que a idade é apenas um número para esta dupla dinâmica, que compartilhou quase 12 anos de felicidade conjugal.

Dick Van Dykecelebrado por seus papéis icônicos em filmes como Maria Poppins e Noite no museuchamou a atenção mais uma vez enquanto enfeitava a tela em um especial intitulado “Dick Van Dyke 98 anos de magia.”

No entanto, não é apenas a magia dos filmes que mantém os fãs cativados; é o conto de fadas da vida real que se desenrola entre Pau e sua amada esposa, Arlene Prata.

Como Arlene e Dick se conheceram?

A história de amor começou em 2006 quando Pau e Arlene caminhos se cruzaram no Prêmios SAG cerimônia.

Arlenemaquiador na época, relembra vividamente o momento: “Lembro-me de ver Dick na mesa do bufê com sua gravata borboleta e seu grande sorriso. Bem quando me sentei, ele estava sentado ao meu lado. Ele disse: ‘Oi, sou Dick.’ A primeira coisa que perguntei a ele foi: ‘Você não estava em Mary Poppins?'”

Apesar de um diferença de idade de 46 anos e Arlene desconhecimento inicial com De Dick extensa carreira, os dois se deram bem.

Inicialmente amigos, o relacionamento deles floresceu em romance após a morte de De Dick parceiro de longa data, Michelle Triolaem 2009.

Arlene tornou-se uma fonte de apoio durante De Dick processo de luto, e seu vínculo se aprofundou em um amor que desafiava a idade.

Dick Van Dyke, com sua maneira alegre e característica, compartilhou: “Ela é muito madura para a idade dela e eu sou muito imaturo para a minha idade, então está tudo certo!”Arlene ecoou o sentimento, enfatizando os aspectos jovens e divertidos de seu relacionamento: “Ele não está preso aos seus hábitos. Nós dois somos como crianças. Sentimos que ambos estamos tendo uma segunda infância.”

Arlene Silver: Dick é definitivamente meu príncipe

Dirigindo-se ao seu amor eterno, em 2012 Arlene revelaram seus planos para um programa sobre seu casamento e vida doméstica, um vislumbre único de seu relacionamento extraordinário.

Ela expressou, “É como uma My Fair Lady dos dias modernos. Todos os dias, ainda não acreditamos que esta é a nossa vida. Dick é definitivamente meu príncipe!”

Ao longo de seu casamento de 11 anos, Pau e Arlene têm sido uma presença constante em eventos de Hollywood, incluindo De Dick homenagens no Centro Kennedy 2021 e sua aparição em O cantor mascarado.