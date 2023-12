Arman Tsarukyan derrota Beneil Dariush com nocaute violento em apenas 64 segundos na luta principal do UFC Austin

Arman Tsarukyan avisou a toda a divisão dos leves que um novo candidato chegou depois de derrotar Beneil Dariush com um nocaute devastador no primeiro round na luta principal do UFC Austin.

Há muito considerado uma perspectiva destinada à disputa do título, Tsarukyan estava esperando pela oportunidade de brilhar contra um adversário de primeira linha, mas foi só quando enfrentou Dariush que ele finalmente teve a chance de brilhar sob os holofotes. Tsarukyan parecia extremamente confiante assim que começou a trocar golpes com Dariush em pé.

O golpe final veio depois que Tsarukyan deu uma joelhada no meio que errou por pouco, mas ele seguiu com uma mão direita enorme que girou a cabeça de Dariush. O soco fez Dariush cair na tela e Tsarukyan deu mais alguns golpes até que o árbitro viu o suficiente para interromper a luta.

O final veio com apenas 1:04 da rodada de abertura.

“Eu esperava um nocaute”, disse Tsarukyan após a vitória. “Eu te disse, não quero ganhar uma decisão. Eu só queria ter um desempenho muito bom, nocauteá-lo, voltar para casa e lutar pelo título. Quero agradecer ao Beneil, ele é o lutador mais respeitoso da nossa categoria para mim. Um dos caras muito bons. Ninguém queria lutar comigo entre os cinco primeiros. Apenas um cara e foi Beneil Dariush.

“Eu posso lutar, posso agarrar, posso atacar. Eu sabia que poderia nocauteá-lo e consegui. Fiquei pensando o dia todo naquele nocaute.”

Tsarukyan foi avaliado com suas combinações ao convidar Dariush para ficar de pé e negociar com ele assim que a luta começasse. Embora Dariush tenha desferido alguns chutes fortes no início, Tsarukyan parecia pronto para o que quer que fosse lançado contra ele.

Assim que Tsarukyan encontrou seu alcance, ele jogou a joelhada no meio com Dariush abaixando a cabeça bem a tempo. Infelizmente para ele, Tsarukyan seguiu a joelhada com a enorme mão direita que atingiu Dariush e terminou a noite poucos segundos depois.

A vitória marca a terceira consecutiva para Tsarukyan e ele sem dúvida dará um grande salto na classificação após um desempenho tão marcante sobre um veterano como Dariush. Em um mundo perfeito, Tsarukyan ganharia uma revanche com o atual campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev, que ele enfrentou em sua estreia no octógono em 2019.

“Espero que a próxima luta seja pela luta”, disse Tsarukyan. “Se não, não importa, mais uma luta. Vou ser campeão, acreditem, pessoal.

“O Islã é um lutador de nível diferente. Lutamos há quatro anos, eu tinha 22 anos. Agora. Tenho 27 anos. Melhorei e a próxima luta vai ser diferente. Eu vou nocauteá-lo. É isso.”