Arman Tsarukyan feliz ‘lutador lixo’ Bobby Green deu socos extras no UFC Austin

Arman Tsarukyan não tem simpatia por Bobby Green.

No último sábado, Green foi nocauteado por Jalin Turner na co-luta principal do UFC Austin, sofrendo vários socos extras desnecessários após uma péssima paralisação do árbitro Kerry Hatley.

O incidente foi amplamente criticado pela comunidade do MMA, mas Tsarukyan não viu nada de errado nisso.

“Não. Não, não – o árbitro deixou que eles socassem mais”, disse Tsarukyan A hora do MMA quando questionado sobre a paralisação. “Ele deveria parar talvez mais cinco minutos. Deixe-o em paz. Foi bom. Eu estava feliz. Você pode ver quando a luta era assim, fiquei muito feliz quando fui para o cage. Meu amigo me perguntou e eu estava rindo, tipo, ‘Estou feliz. Bobby Green adormeceu.

“Somos lutadores. Temos mentes diferentes. Somos assassinos. Somos um pouco diferentes.”

A briga entre Tsarukyan e Green surgiu do nada, depois que os dois tiveram uma briga feia na véspera do UFC Austin, o que levou a outra altercação mais tarde naquele dia entre Green e membros da equipe de Tsarukyan.

Tsarukyan disse que a desavença começou quando Green fez algumas declarações sobre ele, e as coisas pioraram a partir daí.

“Eu vi a entrevista dele e ele disse que sou um ‘lutador péssimo’, algo assim”, disse Tsarukyan. “Tedioso. Quando ele assiste minhas lutas, ele está adormecendo, algo assim. E ele não me respeita, apenas respeita Beneil. Eu fico tipo, vadia, como você pode me dizer que não me respeita? Você nem me conhece. Como você pode saber que não me respeita? Você só precisa calar a boca e pronto. Eu não queria tocá-lo. Ele me tocou e foi por isso que eu o toquei. Eu só queria dizer a ele, não fale nada sobre mim. Se você vai falar merda, temos que descobrir isso.

“E então, quando fui para o meu quarto, dois dos meus companheiros de equipe estavam no saguão e se encontraram e se empurraram ou se socaram, não sei. Eu não estava lá. Quando cheguei lá, havia muitos guarda-costas e não podíamos nos tocar. Esperamos que nada de grave tenha acontecido. E espero nunca mais vê-lo. Se eu o vir, pode ser uma situação ruim.”

Tsarukyan acrescentou que não encontrou Green no próprio evento do UFC Austin, porque após a briga, ele foi retirado do hotel do lutador e passou o resto do tempo em um AirB&B.

Todo o incidente parecia que poderia criar um eventual confronto entre os dois lutadores, já que o UFC adora promover brigas legítimas. No entanto, com Green perdendo no sábado e Tsarukyan demolindo Beneil Dariush na luta principal, o jovem de 27 anos disse que não vale mais a pena perder tempo.

“Bobby Green perdeu a luta e ele é um lutador lixo”, disse Tsarukyan. “Posso dizer isso porque está certo. É isso. Quero esquecer essa situação e Bobby Green, porque ele não merece falar sobre ele.”

Tsarukyan permitiu um conjunto de circunstâncias em que enfrentaria Green, mas não estaria em nenhum card de luta do UFC.

“Talvez com os nós dos dedos nus, no Apex, sem [a] multidão”, disse Tsarukyan. “Sem multidão, sem vídeo. Morra ou vença. Sem árbitro. Como uma briga de rua. Eu gostaria de aceitar essa luta. Basta matá-lo naquela jaula e pronto. Porque brigar com ele é um desrespeito comigo. Ele perdeu a última luta e não sei como ele ficou entre os 15 primeiros, porque é zero. Dinheiro fácil para mim.