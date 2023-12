Arman Tsarukyan ‘super feliz’ ao ver a cabeça de Bobby Green ‘saltando na tela’ após confronto no hotel

Arman Tsarukyan conquistou uma vitória importante na luta principal do UFC Austin, mas a co-luta principal já o fez sorrir.

Embora a devastadora vitória por nocaute de Tsarukyan sobre Beneil Dariush seja, sem dúvida, um destaque na carreira, muitas das manchetes que antecederam o show de sábado foram centradas no confronto de Tsarukyan com Bobby Green no hotel do lutador no início da semana. Green postou nas redes sociais que Tsarukyan e associados o confrontaram no hotel e imagens do encontro surgiram posteriormente, que incluíam Tsarukyan agarrando a garganta de Green e Green brigando com membros da equipe de Tsarukyan.

A sorte dos dois lutadores não poderia ser mais diferente na noite da luta, já que Tsarukyan derrotou Dariush e Green sofreu uma feia derrota por nocaute nas mãos de Jalin Turner.

Tsarukyan foi questionado sobre o drama de Green e ele admitiu que ver Green sendo nocauteado o divertiu.

“Ele estava falando mal de mim”, disse Tsarukyan na coletiva de imprensa pós-luta da noite. “Eu simplesmente vim e perguntei a ele: ‘Mano, não fale merda sobre mim’. Porque de onde eu venho você não pode apenas falar, você tem que responder pelas suas palavras. Então é por isso que eu só queria dizer a ele para não falar merda sobre mim, porque se você vai falar merda, temos que nos encontrar e conversar. Então ele me empurrou, eu empurrei ele e pronto. Feito. Espero não vê-lo novamente em minha vida.

“Fiquei super, super feliz quando a cabeça dele quicou na tela.”

É improvável que qualquer coisa que Green tenha dito ou feito possa abalar a confiança do peso leve de 27 anos, pelo menos se o desempenho de Tsarukyan no evento principal servir de referência. Tsarukyan passou pelo mais experiente Dariush, esmagando-o com a mão direita para registrar sua terceira vitória consecutiva e a oitava nas últimas nove lutas.

Tsarukyan credita sua preparação à sua mentalidade forte.

“Talvez eu tenha nascido confiante”, disse Tsarukyan. “Para ser sincero, treino muito. Treino na melhor academia com os melhores lutadores do mundo e me sinto o melhor, por isso estou confiante. Vi muitas bandeiras armênias e pensei, meu Deus, isso me dá emoções diferentes. Eu estava muito calmo e quando vi meus rapazes ao meu redor disse: ‘De jeito nenhum alguém pode me vencer esta noite, então vou morrer ou vencer’”.

Depois disso, Tsarukyan convocou uma luta com o campeão dos leves, Islam Makhachev, ou com o principal candidato, Justin Gaethje. É improvável que Tsarukyan consiga a próxima disputa pelo título, mas a chamada de Makhachev é compreensível dada a sua história. Tsarukyan, então com 22 anos, fez sua estreia no UFC contra Makhachev em abril de 2019 e perdeu na decisão, resultado que ele não espera que se repita caso eles se encontrem novamente.

“Eu sempre penso no melhor cenário e sinto que posso bater [Makhachev] eliminado na primeira rodada”, disse Tsarukyan. “Temos que pensar no melhor, não devemos pensar na pior situação.”