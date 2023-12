Armarinhos Fernando CONTRATA Atendente, Caixa e mais!

O Armarinhos Fernando, a maior rede de lojas do país em seu segmento, com mais de 20.000 m2 de área de vendas, divididos em 16 unidades distribuídas na Grande São Paulo, está com inúmeras vagas de emprego disponíveis. Posto isso, antes de falar com mais detalhes sobre a companhia, confira quais são os cargos abertos:

Atendente de Loja – São Paulo – SP – Atendimento: Repõe e arruma as mercadorias em uma prateleira, sendo a pessoa responsável por organizar e abastecer as gôndolas de produtos. Também atende os clientes, indicando a posição de uma mercadoria;

Operador (a) de Caixa -Interior – Sorocaba – SP – Atendimento: Registrar mercadorias. Abertura e fechamento do caixa. Sangria de Valores;

Repositor (a) de Mercadorias – São Paulo – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Ajudante Geral – Setor Logística – São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito: Realizar carga e descarga de mercadorias; Montagem e movimentação de pallets;

Auxiliar de Logística – CD MOOCA – São Paulo – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição.

Mais sobre o Armarinhos Fernando

Dando mais detalhes sobre o Armarinhos Fernando, é bacana ressaltar que a rede oferece em suas lojas uma completa linha de itens para que cada cliente possa encontrar tudo o que precisa entre eles artigos infantis, armarinhos, bazar, brinquedos, cutelaria, papelaria, perfumaria e utilidades para o lar entre outros, atendendo ao atacado e ao varejo em todo o Brasil e em outros países da América do Sul.

Além disso, sempre preocupado em oferecer o melhor aos seus clientes, desde seu nascimento, em 1976, o Armarinhos Fernando se atualiza constantemente. Esse cuidado envolve desde a profissionalização e o treinamento dos funcionários à comunicação visual das lojas e à arquitetura interna de seus espaços. Afinal, além de muita economia, a empresa quer proporcionar conforto e uma ótima experiência a todos os clientes.

Veja alguns benefícios

Vale-refeição;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale-transporte;

Dentre outros.

Como se candidatar em uma das vagas?



Agora que as vagas do Armarinhos Fernando já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

