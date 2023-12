Arnold Schwarzenegger dá as boas-vindas ao Natal ao lado de seu genro Chris Pratt

Arnold Schwarzenegger recentemente deu calorosas boas-vindas ao Natal ao lado de seu genro, Chris Prattcompartilhando o espírito festivo com uma foto de família.

A foto mostrava ambas camisas esportivas com tema natalino, simbolizando Pratta integração no Schwarzenegger clã. A celebração familiar também incluiu Patrick e Christopher Schwarzeneggeros filhos do ator.

Arnold Schwarzenegger alimenta burro em sua casa durante transmissão ao vivo da NFL

Esta reunião de família para o Natal seguiu-se ao noivado de Patrick Schwarzenegger para sua namorada de 26 anos, Campeã Abby.

O casal compartilhou sua alegria no Instagram com a legenda “Para todo o sempre”, acompanhada de emojis de anel e coração.

Pratt já havia formalizado seu relacionamento com Maria Shriver ao se casar, mas surgem incertezas em relação às suas futuras aparições, com indicações de que ‘Guardiões da Galáxia Vol. 4’ pode marcar o fim de seu papel como Senhor das Estrelas.

Esforços filantrópicos

Schwarzenegger não só comemora em família, mas também espalha alegria além, exemplificada pela visita ao Centro Juvenil de Hollenbeck, onde tradicionalmente traz presentes para as crianças durante as festas de fim de ano.

“Há uma razão pela qual distribuo presentes no @hollenbeckyouthcenter em Boyle Heights há mais de 30 anos”, disse ele no TikTok.

“Quando vim para a América, meus amigos da Gold’s Gym foram muito generosos. Eles me trouxeram na época do Natal e me fizeram sentir muito feliz e incluída.

“Adoro poder retribuir e ver o sorriso no rosto das crianças quando recebem seus presentes.”